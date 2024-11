Nadie se resiste a Luis Díaz: hincha del Arsenal cantó y bailó canción del guajiro

Luis Díaz es uno de los mejores jugadores del Liverpool en la actualidad y también uno de los más apoyado por la hincha 'red', tanto así, que tiene una canción muy pegajosa. Cada vez que el colombiano brilla, los fanáticos no paran de cantarla y hasta ya tiene su 'ringtone' en la internet.

Ahora, un hincha de un acérrimo rival se dejó contagiar del tema y no pudo parar de cantarla y bailarla.

Se trata de un aficionado del Arsenal que se identifica como Keylor Becker, quien aparece con la camiseta de los 'gunners', cuando de repente, empieza a sonar la canción de 'Lucho'.

Poco a poco le va tomando el ritmo y de la nada se pone a cantar y a bailar.

Y es que el mensaje del video del fanático lo dice todo: "Eres hincha de Arsenal, pero este canto pega fuerte", se lee en la imagen.

Cabe recordar, que, Díaz Marulanda viene de marcarle tres goles a Bayer Leverkusen por la fecha 4 de la Champions League y por eso canción nuevamente se escuchó en Anfield y se puso otra vez de moda.

¿Qué dice la canción de Luis Díaz?

“We call him Lucho, he came from Porto, he came to score, came to score, came to score. He is Luis Díaz. He’s from Barrancas and he plays for Liverpool", dice en inglés.

“Le llamamos Lucho, vino del Porto, vino a marcar, vino a marcar, vino a marcar. Él es Luis Díaz. Es de Barrancas y juega en el Liverpool”, en español.