🔴 Mercado de fichajes de colombianos por el mundo, EN VIVO HOY: altas, bajas y rumores

12:10 p. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 Álvaro Montero y un futuro incierto Pensando en el Mundial 2026, el guardameta quiere sumar minutos, algo que no ha tenido en Vélez Sarsfield, y, por eso, no descarta buscar un nuevo rumbo para su carrera deportivo.

12:09 p. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 Jorge Carrascal podría volver pronto a Europa En agosto de 2025, llegó a Flamengo, ganándose un puesto como titular y siendo campeón de la Copa Libertadores, por lo que Olympique de Marsella puso los ojos en él y quiere contratarlo.

12:06 p. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 Sebastián Villa, cerca de un campeón de América Al conocerse que no seguirá en Independiente Rivadavia, quien 'picó en punta' para ficharlo fue Flamengo, que ya hizo una oferta formal.

12:04 p. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 ¿Figura de Junior dará el salto al exterior? José Enamorado fue clave en el título de Junior de Barranquilla, en la Liga BetPlay II-2025, y fue ofrecido a River Plate, donde no ha habido respuesta oficial.

12:03 p. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 Neyser Villarreal, a seguir brillando, pero en Brasil Aunque no salió bien de Millonarios, fue goleador del Sudamericano Sub-20 y del Mundial de esa categoría, con la Selección Colombia, y llamó la atención de Cruzeiro, que lo fichó.

12:01 p. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 ¿Jhon Arias, a pasar la página de la Premier League? Su presente en Wolverhampton no es el mejor y, por eso, desde Brasil ven con buenos ojos que vuelva a su liga, pero no a Fluminense, sino a Flamengo.

12:00 p. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 Jordan García ya entrena con su nuevo equipo El guardameta, que fue figura de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano y el Mundial, está bajo las órdenes del entrenador, Ignacio Ambriz, del Club León, de México.

11:58 a. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 ¿Jhohan Romaña, a otro grande de Argentina? El defensa central se consolidó en San Lorenzo, siendo pieza clave, y gracias a ese buen rendimiento, se le vincula con Boca Juniors.

11:57 a. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 Nicolás Benedetti, rumbo a Europa Las Palmas, de la Segunda División de España, fichó al mediocampista, de 28 años.

11:55 a. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 Santiago Arias, a buscar equipo, previo al Mundial 2026 Bahía le informó que no contará con el lateral derecho, en 2026, y se convirtió en prioridad de Racing Club.

11:54 a. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 Harold Santiago Mosquera sorprendería con su destino Ya hay algo oficial y es que no continuará en Independiente Santa Fe, y cuando se creía que llegaría a América de Cali, los caminos parecen conducir a Cerro Porteño, de Paraguay.

11:53 a. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 ¿Qué pasará con Frank Fabra? Después de casi diez años, el lateral izquierdo se fue del 'Xeneize' y, ahora, deberá buscar equipo; no se descarta un posible regreso al fútbol colombiano.

11:51 a. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 Diber Cambindo cambió de aires en México Necaxa ya se despidió del atacante y es esperado en el Club León, su nueva casa.

11:49 a. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 Marino Hinestroza, rumbo a otra experiencia en el exterior Después de despedirse de Atlético Nacional, tras ganar la Copa BetPlay, desde Argentina dan como un hecho su arribo a Boca Juniors.

11:48 a. m. - 🚨 MERCADO DE FICHAJES - JUGADORES COLOMBIANOS 🚨 🔴 ¿Miguel Ángel Borja seguirá en Argentina? Después de confirmarse su salida de River Plate, el delantero es vinculado con Boca Juniors.