Miguel Borja, a calmarse: advertido para River Plate vs Mineiro o le traerá consecuencias

Miguel Borja y River Plate buscarán un importante resultado este martes en Brasil, cuando se enfrenten al duro Atlético Mineiro, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2024.

Pero pensando en esta serie de ida y vuelta por un cupo a la gran final del certamen internacional más importante a nivel de clubes en Sudamérica, el delantero colombiano deberá jugar con mesura o sino podría perderse alguno de los partidos clave pensando en luchar por el título.

En el diario ‘Olé’ detallaron que tanto Miguel Borja, como Franco Armani, están con dos tarjetas amarillas actualmente, algo que podría dejarlos sin la segunda semifinal o en caso hipotético sin disputar la final.

“La actual reglamentación de Conmebol indica que un jugador que es amonestado en tres ocasiones durante las fases finales de la Copa será suspendido en el partido posterior al que reciba la tercera tarjeta, sin excepción”, mencionaron en el citado medio.

Y es que este martes será el primer duelo entre River Plate y Atlético Mineiro, en las semifinales de la Copa Libertadores 2024, en un juego que se espera sea vibrante, con emociones y mucho más, y donde estaría de titular el colombiano Miguel Borja y el arquero Franco Armani.

“Si las dos figuras del CARP zafan de ver la tarjeta en Belo Horizonte, tendrían que cuidarse también en el partido de vuelta pensando en una hipotética final: las amarillas no se limpiarán ni siquiera para el partido decisivo de la Libertadores, que se jugará el 30 de noviembre en el Monumental”, explicaron.

Miguel Borja con River Plate. ALEJANDRO PAGNI/AFP.

¿Por qué no se quitan las tarjetas amarillas para la final de Copa Libertadores?

“El reglamento elaborado por la Conmebol sufrió modificaciones: ahora, las amarillas ya no se limpian en las semifinales. A diferencia de las ediciones anteriores ya no hay indulto, ni siquiera en la final. A partir de octavos se reinició el cómputo de amonestaciones (ya no corren las de la fase de grupos) y ya sigue hasta el último juego de la Copa”, finalizaron en ‘Olé’.

De esa manera, Miguel Borja y su compañero, el exNacional, Franco Armani, deberán cuidarse en los dos partidos de semifinales, si no quieren estar ausentes, ya sea en la vuelta, o en la gran final, que de hecho será en el estadio Más Monumental, donde oficia como local River Plate.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2024?

Después de que se conozcan los dos equipos finalistas del certamen internacional, la Conmebol confirmó que el 30 de noviembre, en Buenos Aires, en el estadio Más Monumental, se jugará la gran final.

🏟️ 🏆 ¡La final de la CONMEBOL #Libertadores 2024 se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires! 🇦🇷



🔜 Será el 30/11 por la #GloriaEterna. pic.twitter.com/BwqxScBI0Q — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 5, 2024

Cabe recordar que las semifinales son las siguientes:

Semifinal ida

Atlético Mineiro vs River Plate

Fecha: martes 22 de octubre

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Arena MRV

Botafogo vs Peñarol

Fecha: miércoles 23 de octubre

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Olímpico Nilton Santos

Semifinal vuelta

River Plate vs Atlético Mineiro

Fecha: martes 29 de octubre

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Más Monumental

Peñarol vs Botafogo

Fecha: miércoles 30 de octubre

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Campeón del Siglo