Miguel Borja dejó 'frío' a hincha de River Plate con sorpresiva aparición: no fue en el estadio

Miguel Borja es uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino gracias a sus buenas presentaciones con River Plate. Sin embargo, el atacante colombiano no solo ha demostrado ser un 'crack' dentro de la cancha sino también fuera de ella. Este jueves fue tendencia en las redes sociales luego de que se filtrarán videos e imágenes del detalle que tuvo con un aficionado del club 'millonario'.

Como se pueden ver en varias publicaciones de la red social 'X', Borja fue invitado al cumpleaños del papá de un hincha de River, y para sorpresa de muchos, el nacido en Tierralta, Córdoba, llegó a la fiesta y compartió con él agasajado. Como era de esperarse fue el centro de atención de la reunión.

Borja fue uno más de la familia en la celebración de los 50 años del fanático, se tomó fotos, comió torta y compartió con todos.

Vea el video de Miguel Borja en el cumpleaños de un hincha de River Plate:

😳 Un hincha de River INVITÓ a Miguel Ángel Borja a la fiesta de cumpleaños de su papá.



¿Y qué pasó? ¡BORJA LLEGÓ DE SORPRESA A LA FIESTA!



🥹❤️ JAJA, UN TIPAZO.

pic.twitter.com/bo3Rc0jdUw — Toque Sports (@ToqueSports) October 17, 2024

Y es que en los últimos días Borja se ha dejado ver muy familiar en sus redes sociales. El fin de semana pasado publicó una foto con sus allegados, todo eso después del escándalo que se formó por la demanda que le interpuso el colegio de sus hijos por supuesto maltrato a los infantes. El futbolista de 31 años respondió con una contrademanda dejando en claro que las acusaciones eran falsas.

En cuanto a lo deportivo, Borja ha mermado un poco su racha goleadora en el equipo que dirige Marcelo 'El Muñeco' Gallardo, sin embargo, no ha dejado de ser titular y de aportar en la ofensiva. Por otro lado, sigue siendo uno de los más pedidos a la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo, quien en la más reciente doble fecha de Eliminatoria Sudamericana no tuvo en cuenta al ex Atlético Nacional.