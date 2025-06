Miguel Borja y el mensaje con 'doble filo' a Marcelo Gallardo tras sus pocos minutos en River

Miguel Borjaha sido uno de los delanteros más cuestionados en el último año de River Plate, donde tuvo algunos minutos en el debut de su equipo en el Mundial de Clubes, en la victoria 3-1 frente a Urawa Red; forzado tras la lesión de Sebastián Driussi.

El ex Junior de Barranquilla, dejó una indirecta a su técnico, Marcelo Gallardo, pese a mostrarse contento a colaborar en la cancha en el triunfo del 'millonario' en el estadio Lumen Field.

Finalizazo el compromiso, al delantero lo entrevistaron, para dar sus percepciones del desarrollo del encuentro, donde ahí se coló un comentario dirigido al entrenador argentino.

"Contento porque se sumó de a tres, el equipo necesitaba eso. En lo personal, no es fácil después de muchos partidos sin jugar más de 30 minutos, hoy me tocó desafortunadamente por la lesión de mi compañero, esperemos que no sea grave. Que Dios lo ayude a sanar y vuelva lo más pronto posible", dijo el 'colibrí'.

Miguel Borja en River Plate AFP

Publicidad

Por otro lado, el colombiano resaltó la presencia de hinchas 'millonarios' para este partido: "River tiene la mejor hinchadas de todas, tuvieron que viajar de muy lejos, somos los sudamericanos que más lejos nos tocó y que llegaran hasta acá es para resaltar. Darles las gracias y que se vayan contentos que seguiremos mejorando".

¿Qué pasó con Sebastián Driussi?

Publicidad

River Plate confirmó este miércoles la lesión de su delantero Sebastián Driussi, que con un fuerte esguince en el tobillo izquierdo, se pierde el resto del Mundial de Clubes.

El jugador de 29 años padece “un esguince severo de ligamento interno del tobillo izquierdo”, según detalló River y no estará disponible para el resto del Mundial de Clubes.

“Me rompí todo”, fue la frase que esbozó el delantero a sus médicos tras convertir el segundo tanto de Ríver frente al Urawa Diamonds (3-1), en el primer partido de ‘Millonario’ en el grupo E del Mundial de Clubes.

Según las estimaciones preliminares tendrá para “más de un mes de recuperación” y se apuntará a que llegue en forma para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, programada para el 14 de agosto en Asunción ante Libertad.

Publicidad

Luego de su victoria inicial, River viajará a Los Ángeles para enfrentar el sábado a Monterrey en el Estadio Rose Bowl, por la segunda jornada de la fase de grupos

¿Cuándo vuelve a jugar Miguel Borja con River?

El segundo partido en el Mundial de Clubes será enfrentando a Monterrey de Sergio Ramos y los colombianos Stefan Medina, Nelson Deossa y Johan Rojas. El juego será este sábado 21 de junio.