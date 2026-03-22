🔴 Minnesota United vs. Seattle Sounders, EN VIVO: minuto a minuto del partido de James Rodríguez

Todo listo en el Allianz Field
- 12:24 p. m. - PREVIA
- 12:23 p. m. - PREVIAAsí fue la llegada de James Rodríguez al estadio
A little extra fanfare today pic.twitter.com/osn7AEAN8w— Minnesota United FC (@MNUFC) March 22, 2026
- 12:22 p. m. - PREVIA¿Cómo llega Seattle Sounders?
El club verde y azul se encuentra en la sexta posición con 9 puntos en la Conferencia Oeste.
- 12:20 p. m. - PREVIA¿Cómo llega Minnesota United?
El conjunto del norte del país se encuentra en la casilla 14° con 4 puntos en la Conferencia Oeste.
- 12:19 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el juego?
El encuentro será transmitido por la Apple TV.
- 12:17 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el partido?
La pelota rodará a las 1:30 p.m. (hora Colombia).
- 12:16 p. m. - PREVIA¡Bienvenidos!
No se pierda ningún detalle del partido entre Minnesota United y Seattle Sounders.
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