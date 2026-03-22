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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Minnesota United vs. Seattle Sounders, EN VIVO: minuto a minuto del partido de James Rodríguez
EN VIVO

🔴 Minnesota United vs. Seattle Sounders, EN VIVO: minuto a minuto del partido de James Rodríguez

Este domingo 22 de marzo, Minnesota United recibirá al Seattle Sounders por la quinta jornada de la MLS, de los Estados Unidos. ¡No se lo pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 22 de mar, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez en juego con el Minnesota United en la MLS - Foto:
Getty Images
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    El encuentro será transmitido por la Apple TV.

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    La pelota rodará a las 1:30 p.m. (hora Colombia).

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    ¡Bienvenidos!

    No se pierda ningún detalle del partido entre Minnesota United y Seattle Sounders.

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