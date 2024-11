Hugo Rodallega, figura de Santa Fe, y una fuerte confesión sobre el camerino 'cardenal'

La Liga Betplay 2024 II tiene a un nuevo líder luego de que Santa Fe superó 2-1 al Once Caldas, en El Campín, y se puso en la cima de la tabla de posiciones. Sin embargo, Hugo Rodallega , referente y capitán, quien marcó los dos goles del triunfo, habló después del juego sobre una situación que se presentó en el camerino de los 'cardenales'.

Once Caldas se puso en ventaja con gol de Jefry Zapata, no obstante, los 'leones' despertaron con el doblete de Rodallega con anotaciones al 51' y al 78'. Luego del pitazo final, como es costumbre, los jugadores fueron pasando por la zona mixta y el goleador se detuvo para dar sus impresiones.

Para sorpresa de muchos, 'Hugol' contó una importante incidencia a la interna de los dirigidos por el uruguayo Pablo Peirano.

“Decirnos cositas dentro del camerino, es normal en el fútbol. Nos decimos las verdades, el profe aprieta, usamos palabras un poco fuertes, pero eso sirve para despertar y así pudimos darle vuelta al resultado”, dijo Rodallega sobre lo que ocurrió en el entretiempo cuando perdían 0-1 con el 'blanco blanco'.

Ahora Santa Fe deberá prepararse para el partido de este lunes 11 de noviembre contra América, en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, a las 8:30 p.m. (hora Colombia), por la jornada 18 de la Liga Betplay 2024 II.

Su análisis sobre la victoria frente a Once Caldas

“Buenas sensaciones porque siempre es bueno ganar, para eso trabajamos y nos preparamos. Ganamos acá en nuestro estadio y con nuestra gente, después de un mal primer tiempo, lo aceptamos. El equipo tiene esa capacidad de poder revertir este tipo de situaciones, aunque no todas las veces se consigue hacerlo. Sabemos que en el clásico nos fuimos abajo en el resultado y no lo pudimos revertir, pero son situaciones que suceden en el fútbol y hoy nos vamos contentos con los tres puntos”.

Clásico contra América de Cali

“Tomamos el clásico con toda la serie del caso. Nosotros queremos mantenernos en el primer lugar y para eso debemos ganarle al que se ponga al frente. América tiene un gran equipo, es el rival al que todo el mundo quiere enfrentar y más en su estadio, porque es un lindo ambiente. Sabemos que ellos han sido líderes a lo largo del torneo, tienen un muy buen equipo y va a ser un gran partido. Lo vamos a medir con la misma seriedad”.