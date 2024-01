Nicolás Hernández no se anduvo con 'rodeos', dio el sí y ya fue oficializado por su nuevo equipo

¡Nuevamente los colombianos son protagonistas en el fútbol internacional! Con el mercado de fichajes abierto, los clubes buscan reforzar sus diferentes posiciones pensando en lo que será el 2024 a nivel competitivo, tal caso como el de San Lorenzo, que anunció hace pocos minutos a Nicolás Hernández.

Y es que, tras varios días de constantes negociaciones por hacerse con los derechos del central ‘cafetero’, el mismo futbolista dio el sí y solo fue cuestión de minutos para que se confirmara la operación por el mismo equipo argentino.

“¡Colombiano de Selección! San Lorenzo cerró la incorporación de Nicolás Hernández, quien firmó su contrato hasta diciembre de 2024 junto al presidente Marcelo Moretti. El defensor central zurdo, de 25 años y 1.85 de estatura, viene de jugar en Inter de Porto Alegre. Llega libre (luego de resignar una deuda con su club de origen) y con opción de extensión en favor del CASLA. Fue capitán del Paranaense campeón de la Sudamericana, finalista de la Libertadores y convocado a la selección Colombia. ¡Bienvenido a Boedo, Parce!”, fueron las palabras con las que el ‘ciclón’ anunció al central ‘cafetero’, en su cuenta de 'X'.

¿Cuándo se podría incorporar Nicolás Hernández al plantel?

Al parecer la cosa está más avanzada de lo pensado y, con el grupo trabajando en territorio uruguayo, ya se tendría fecha definida para la incorporación de Nicolás en San Lorenzo.

“La idea es que el ‘Carnicero’ Hernández se integre al plantel en la tarde-noche de este viernes para poder sumarse ya de manera formal a los entrenamientos este sábado. Aunque todavía no hay información oficial, el jugador que llega libre de Porto Alegre firmaría un vínculo con el conjunto de Boedo por los próximos tres años”, complementó ‘TyC Sports’ en su portal web.

No obstante, el medio argentino también enfatizó en que no todo es color ‘rosa’ para los de Almagro, que primero deberán solventar la sanción que actualmente afrontan, por una demanda de Yeison Gordillo, quien sufrió un incumplimiento económico por el ‘ciclón’. Es importante destacar, que gracias a esto San Lorenzo está inhabilitado para poder realizar contrataciones en este 2024.

“Aunque Nicolás Hernández se podrá sumar a las prácticas bajo las órdenes de Insua y el preparador físico, San Lorenzo debe resolver la inhibición, que todavía no le permite habilitar a sus refuerzos, y además liberar un cupo de extranjero que por el momento está cubierto. Para que el caudillo de 25 años y 1.85 de altura pueda defender la camiseta azulgrana, en Boedo intentarán ceder a préstamo o vender a su compatriota Diego Perea, quien no es considerado por Rubén Darío Insúa y hoy es uno de los integrantes del plantel que no nació en territorio argentino”, concluyó el medio local.

¿Cuándo debuta San Lorenzo en la Liga?

El primer partido programado para el cuadro de Almagro, es frente a Lanús, el lunes 28 de enero de 2024. Esto, por la primera jornada de la Liga Argentina.