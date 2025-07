“No me conocen, pero se van a encariñar conmigo”: colombiano que revolucionó el mercado

América de México, el club más grande y popular de territorio ‘azteca’, sorprendió recientemente con la incorporación que hizo: un goleador colombiano mayor de 30 años de edad prácticamente desconocido para la afición.

Su nombre es José Raúl Zúñiga, lo apodan ‘Pantera’, nació en Juradó (Chocó), cumplió 31 años el pasado 13 de julio de 2025 y nunca ha hecho parte del fútbol profesional colombiano.

De hecho, su debut se dio de manera tardía, a los 25 años en el balompié mexicano, en donde a trasegado por la segunda división en escuadras como Potros UAEM de Toluca, donde se terminó de formar, y Dorados de Sinaloa.

En 2023 dio el salto a la primera división al pasar al Querétaro FC, mientras que en 2024 defendió los colores de Xolos de Tijuana, donde explotó como artillero con 23 goles en 53 partidos.

En consecuencia, el América de Ciudad de México puso sus ojos en él y lo incorporó para darle la oportunidad más valiosa de vida, pues este elenco suele pelear finales y tener acción frecuentemente en el plano internacional.

Su aparición en la escuadra ‘americanista’ sorprendió a más de un aficionado si se tiene en cuenta que este elenco se caracteriza por fichar a grandes estrellas o tener a jóvenes consolidados y con proyección, pero no por llevar futbolistas veteranos y sin mayor reconocimiento.

Sin embargo, el ‘cafetero’ sabe que esta puede ser una de sus últimas posibilidades para consolidar su nombre, según manifestó en entrevista con la página web de Mediotiempo.com, donde señaló que se meterá en el corazón de la hinchada.



Colombiano José Raúl Zúñiga promete brillar en América de México

El futbolista concedió una extensa nota al medio de comunicación mencionado anteriormente en la que dijo haber sido víctima de “racismo” en Bogotá, a donde llegó después de dejar su Chocó natal, y que siempre soñó con llegar lejos en el deporte, motivo por el no dudó cuando tuvo la oportunidad de ir a México para desarrollar su carrea.

En ese sentido, manifestó que aunque la hinchada del América no sabe quién es él y que se duda de sus capacidades, hará lo posible por dejar en alto su nombre.

"Lo entiendo, no me conocen, no han vivido de cerca el proceso, pero soy muy creyente de mi trabajo, que me ha permitido llegar hasta donde estoy”, expresó en principio.

Y complementó: “Voy a hacer que la gente me conozca y se encariñe conmigo, que la gente me siga de cerca. Aquí sí o sí hay que hacer las cosas bien, porque al final de temporada hay que levantar títulos".

Finalmente, dijo tener confianza para destacarse: “Confío en mi trabajo, creo que puedo aportar mucho al club, quiero aprovecharlo y celebrar muchas cosas aquí, estoy en un lugar donde puedo hacer”.