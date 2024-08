Nueva oferta del fútbol inglés por Richard Ríos: la respuesta de Palmeiras sorprendió

Uno de los colombianos más buscados a nivel internacional para el actual mercado de transferencias es Richard Ríos, quien luego de una gran Copa América, ha levantado el interés de varios de los mejores clubes de Europa.

En medio de la competencia más grande a nivel selecciones del continente se llegó hablar de un interés por parte de la Juventus, Manchester United, algunos otros clubes como Fenerbahce o Roma también han mostrado sus pretensiones con el colombiano, sin llegar a buen puerto en medio de su interés.

Ahora, un nuevo pretendiente ha surgido, directamente desde el fútbol inglés. Este sería el West Ham, equipo habría preguntado condiciones por el de Vegachí, Antioquia, sin embargo, tal como los demás equipos que han presentado cierta atracción por Ríos, recibieron el no del Palmeiras, equipo dueño de la mayor parte del porcentaje de sus derechos deportivos.

"Palmeiras volvió a rechazar un ataque del fútbol europeo por el volante Richard Ríos, valorado tras la disputa de la Copa América. Esta vez fue el West Ham-ING quien buscó al colombiano", fue lo que informó el medio 'UOL'.

Incluso, se llegó a decir que los 'Hammers' habrían estado dispuestos a pagar máximo 25 millones de euros, no obstante, las negociaciones no terminaron avanzando por la negativa del 'verdao', equipo que no quiere dejar ir al colombiano, por lo menos, para este mercado de transferencias.

Richard Ríos, jugador del Palmeiras Foto: Palmeiras

"Los Hammers mostraron interés y estaban dispuestos a pagar entre 22 y 25 millones de euros. La búsqueda, sin embargo, no avanzó, ya que el equipo inglés escuchó por parte de la directiva de Alviverde que no negociaría con el deportista de 24 años", se leyó en el medio previamente citado.

Por el momento, según reveló 'UOL', Palmeiras solo escuchara propuestas que estén cercanas a la clausula de rescisión que tiene el jugador, la cual está estipulada en los 100 millones de euros. "En las últimas semanas, Olympique de Marseille y Fenerbahçe también intentaron fichar a Richard Ríos, pero se encontraron con la negativa del Palmeiras. El club paulista ya advirtió que negociará con el colombiano sólo el valor de la multa por rescisión: 100 millones de euros", complementaron en la información en el medio brasileño.

Richard Ríos en entrenamiento con Palmeiras Foto: Palmeiras

Cabe resaltar que el mediocampista tiene un contrato vigente con Palmeiras hasta el 2026, por lo que el equipo 'alviverde' está en su derecho a escuchar o no ofertas por Richard Ríos.

Según el medio especializado en el mundo de los fichajes, 'Transfermarkt', el colombiano tiene un valor de 10 millones de euros.