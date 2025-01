¡Ojo con las limitaciones físicas de James Rodríguez!: alertan a León, mensaje desde Brasil

Las últimas dos experiencias en clubes de James Rodríguez fueron en Sao Paulo , de Brasil; y Rayo Vallecano, de España. Coincidencialmente en dichos equipos no rindió, ni dio lo que esperaban los directivos, sus entrenadores, sus compañeros, los hinchas y la misma prensa.

Por eso los recuerdos no son positivos, por lo que aún y pese al paso del tiempo, se siguen entregando declaraciones que buscan explicar lo que sucedió con el número '10' de la Selección Colombia en el fútbol brasileño y español.

Así las cosas, desde el seno de Sao Paulo aparecieron recientemente unas declaraciones de Julio Caseres, presidente de los tricolores, quien se refirió sobre el nacido en Cúcuta y de 33 años.

"¿Por qué James no rindió en Sao Paulo? Un mediocampista clásico al estilo de Ganso y otros grandes jugadores. James era espectacular, jugaba en la Selección y era impresionante. Yo estaba en la Copa América acompañando a la delegación de Brasil y me lo encontré. Me dio su camiseta y le dije, ‘si jugaras el 20 por ciento así en Sao Paulo’, y me respondió, ‘Sí, me estoy adaptando'", declaró Caseres en una entrevista con 'CNN'.

El dirigente brasileño siguió y complementó diciendo que "vi los entrenamientos de Sao Paulo que fueron maravillosos, pero no pudo continuar con su entrenamiento y su aspecto físico. Lamentablemente no funcionó. Lo trajimos con Lucas y Lucas voló. No pudo resaltar su condición técnica, que tiene de sobra. Sucede, el fútbol tiene esas cosas, un jugador rinde muy bien en la selección brasilera y no en su club".

Los fantasmas de las lesiones volvieron a salir sobre la mesa y el Presidente de Sao Paulo dejó mensaje que llamó la atención. "Son cosas que pasan con grandes cracks, pero en el caso de James, no sé si son sus limitaciones físicas. Entonces, sabiendo esto, él querrá quedarse en un club grande, recordando que es el rey de su Selección y juega bien allá", dijo el dirigente.

¿Qué pasó con James Rodríguez?

James Rodríguez en su debut con el Club León, por la Liga MX. Foto: X del Club León.

James Rodríguez debutó con la camiseta del León en el triunfo 2-1 sobre Atlas de Guadalajara , jugando desde el minuto 64 cuando ingresó a la cancha. El colombiano dejó una buena impresión y mostró pinceladas de su estilo de juego. De hecho, el arquero Camilo Vargas le cometió penalti, que después se tradujo en gol.