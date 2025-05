Óscar Cortés no la pasa bien en Rangers; "Debe esforzarse más y hacer méritos propios"

Luego de que Óscar Cortés superara la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante meses, su regreso no se dio con 'bombos y platillos'; su rendimiento no ha sido el mismo en Rangers , y su técnico no lo pone a jugar.

El extremo, de apenas 21 años, no ha logrado marcar gol desde que arribó a Escocia, y tras su bajo rendimiento, el DT, Barry Ferguson, no dudó en referirse a él.

El estratega, aunque es el DT interino, estará al frente del equipo hasta final de temporada, con el propósito de que el club tenga más tiempo de buscar el mandatario ideal, que lleve la batuta del club la próxima temporada.

Barry se refirió no solo al colombiano, sino al brasileño Danilo Pereira da Silva, que también salió hace poco de una lesión: "Obviamente, están en la convocatoria. Pero en cuanto a su selección, tengo una decisión: solo se pueden elegir 11 jugadores. He observado lo que ocurre en el campo de entrenamiento. Veo a los rivales a los que nos enfrentamos y quiénes son aptos para jugar contra ellos. Pero todos tienen una oportunidad. Solo necesitan trabajar duro para abrirse camino”, dijo el DT.

Óscar Cortés en Rangers X @RangersFC

Continuó diciendo: "Creo que ambos son buenos jugadores, pero necesitan hacer más. Lo entienden. No se trata de entrar al equipo, solo por entrar. Hay que estar en el equipo por méritos propios. Creo que si les preguntas a ambos, coincidirán en que tienen que esforzarse más. Pero también hay que recordar que han tenido lesiones de larga duración. Así que les ha llevado un tiempo recuperarse”, concluyó.

El colombiano, que aún no ha hablado o con los medios de comunicación, referente a su lesión, se le ha visto trabajar a la par de sus compañeros en los entrenamientos, sin embargo, su rendimiento no es el mismo al de sus colegas, según el DT.

Desde que Cortés arribó a Escocia tras hacer un papel determinante en Millonarios a tan corta edad, no ha logrado marcar un solo gol ni dar alguna asistencia, pese a que ha sumado 271 minutos en 9 compromisos, y se perdió gran parte de la temporada, por la inesperada lesión.

Y aunque su regreso se vio 'empujado', teniendo minutos en la categoría Sub-21 del equipo, donde hizo un gran desempeño y retornó al primer equipo, no se ha reencontrado con su mejor forma futbolística.

Se espera que en el cierre de temporada, Óscar Cortes pueda no solo ser alternativa en algún partido, sino marcar gol, para no 'irse en blanco' al finalizar la liga.