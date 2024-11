¿Por qué no fue titular Jhon Durán en Tottenham vs Aston Villa, por Premier League?

Aston Villa tendrá una dura prueba este domingo 3 de noviembre, visitando al Tottenham, en Londres, por la fecha 10 de la Premier League, un encuentro en el que estará el colombiano Jhon Durán .

Eso sí, el antioqueño, aunque está convocado, nuevamente comenzará como suplente y deberá esperar su oportunidad para el segundo tiempo.

La razón de la suplencia de Jhon Durán es netamente decisión técnica del español Unai Emery, quien tiene a otro gran delantero y goleador como lo es el inglés Ollie Watkins.

A pesar de los constantes goles del colombiano, en Aston Villa saben que Watkins también es un gran atacante y además, sigue anotando goles, por lo que la competencia para el paisa no es fácil.

Publicidad

Alineaciones titulares de Tottenham vs Aston Villa, con Jhon Durán como suplente.