¿Juan Fernando Quintero, en los planes de River Plate?: Marcelo Gallardo habló de él

Recientemente,Juan Fernando Quintero se convirtió en el gran héroe de Racing, luego de marcar un doblete que culminó en la clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana y la eliminación con un marcador global de 4-3 en las semifinales contra Corinthians.

El colombiano se convirtió en portada de varios medios, pues sus dos goles llevaron a la 'Academia' a competir por un nuevo título internacional, cosa que ha generado ilusión en varios de sus hinchas.

Pues bien, tras la gran actuación del zurdo, Marcelo Gallardo, quien fue su técnico en su época como jugador de River Plate, se refirió a él e incluso causó cierta esperanza en los hinchas del conjunto 'Millonario', pues el estratega tampoco le cerró la puerta al 'cafetero'.

“Mi relación con Juanfer ya es conocida. Él lo ha manifestado, siempre he tenido mucho cariño con respecto a la relación que hemos generado, más allá de mi exigencia para con él y él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido. A mí me pone muy contento su vigencia porque lo quiero, siento que en parte es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría, que me despierta emoción. Ese tipo de jugadores a mí me gustan...”, manifestó con enorme emoción el entrenador del conjunto de 'la banda'.

Publicidad

Tras ello, las declaraciones del 'Muñeco' empezaron a causar cierta emoción entre los hinchas del equipo de Núñez, pues ahí fue donde, sin quererlo, dejó la puerta abierta para 'Juanfer' Quintero.

“Por más que hoy esté vistiendo otra camiseta, lo considero una persona a la que quiero mucho, que es parte también de la familia riverplatense, porque él lo ha mencionado muchas veces, o sea que nunca se sabe lo que pueda pasar”, aseguró Gallardo, quien dejó ahí la posibilidad de que vuelva a ponerse los colores de River Plate.

Juan Fernando Quintero con Racing - Foto: AFP

Publicidad

Cabe recordar que Quintero tuvo una de las épocas más exitosas de su vida en River Plate, en donde logró llegar a trascender de tal manera que hasta es considerado uno de los jugadores más destacados de la historia de un equipo tan importante como lo es el cuadro 'millonario'.

De hecho, es considerado el autor del gol más importante de la historia del conjunto de Núñez. Aquel 9 de diciembre de 2018, Quintero tomó un balón de Mayada, se perfiló para su pierna hábil y sacó un remate que se coló en lo más profundo del arco de Boca Juniors, clásico rival del conjunto de Núñez.