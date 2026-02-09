Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴Porto vs. Sporting Lisboa, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Liga de Portugal
EN VIVO

🔴Porto vs. Sporting Lisboa, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Liga de Portugal

Luis Javier Suárez disputará este lunes un partidazo con el Sporting Lisboa. Los 'leones' visitarán al Porto, en un duelo entre el primero y el segundo de la liga portuguesa. ¡Siga todos los detalles!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 9 de feb, 2026
Fotos: AFP
  • 03:58 p. m. - 🕒Minuto 10
    Partido trabado por ahora

    Ninguno de los equipos toma el control del balón y genera chances reales de gol.

  • 03:47 p. m. - Porto vs. Sporting Lisboa
    🚨¡Inicia el partido!🚨

    Ya juegan en Oporto, el Porto y el Sporting de Lisboa por la jornada 21 de la Liga Portugal.

  • 02:55 p. m. - Porto vs. Sporting Lisboa
    🔵⚪¡Titular del Porto!🔵⚪

  • 02:53 p. m. - Porto vs. Sporting Lisboa
    🟢⚪¡Titular del Sporting Lisboa!🟢⚪

  • 02:43 p. m. - Porto vs. Sporting Lisboa
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El partido no contará con transmisión en Colombia, pero podrán seguir el minuto a minuto, y las jugadas más importantes de Luis Javier Suárez en el partido, en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

  • 02:36 p. m. - Porto vs. Sporting Lisboa
    🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛

    El duelo entre 'dragones' y 'leones' dará inicio a las 3:45 p.m. (hora de Colombia).

  • 02:33 p. m. - Porto vs. Sporting Lisboa
    👋¡Bienvenidos!👋

    El estadio do Dragao recibirá un partidazo entre el Porto y el Sporting Lisboa.

