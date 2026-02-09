🔴Porto vs. Sporting Lisboa, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Liga de Portugal

Ninguno de los equipos toma el control del balón y genera chances reales de gol.
- 03:58 p. m. - 🕒Minuto 10Partido trabado por ahora
- 03:47 p. m. - Porto vs. Sporting Lisboa🚨¡Inicia el partido!🚨
Ya juegan en Oporto, el Porto y el Sporting de Lisboa por la jornada 21 de la Liga Portugal.
- 02:55 p. m. - Porto vs. Sporting Lisboa🔵⚪¡Titular del Porto!🔵⚪
⚽ 𝕆 ℕ𝕆𝕊𝕊𝕆 𝟙𝟙 𝕀ℕ𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃 ⚽#FCPSCP #SeguimosJuntos pic.twitter.com/An9SeQSNYT— FC Porto (@FCPorto) February 9, 2026
- 02:53 p. m. - Porto vs. Sporting Lisboa🟢⚪¡Titular del Sporting Lisboa!🟢⚪
👥 O nosso onze inicial para o Clássico desta noite. #FCPSCP pic.twitter.com/d8OmoF8Geq— Sporting CP (@SportingCP) February 9, 2026
- 02:43 p. m. - Porto vs. Sporting Lisboa📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜
El partido no contará con transmisión en Colombia, pero podrán seguir el minuto a minuto, y las jugadas más importantes de Luis Javier Suárez en el partido, en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.
- 02:36 p. m. - Porto vs. Sporting Lisboa🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛
El duelo entre 'dragones' y 'leones' dará inicio a las 3:45 p.m. (hora de Colombia).
- 02:33 p. m. - Porto vs. Sporting Lisboa👋¡Bienvenidos!👋
El estadio do Dragao recibirá un partidazo entre el Porto y el Sporting Lisboa.
