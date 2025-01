Posiciones de Liga MX con triunfo de León sobre Chivas; equipo de James Rodríguez, arriba

El Club León se impuso 2-1 condición de local sobre Chivas de Guadalajara en un encuentro en el que James Rodríguez fue protagonista gracias a la asistencia que hizo mediante la ejecución de un tiro libre para abrir el marcador del juego.

Además, recibió una patada de parte del entrenador del conjunto rival en medio de un conato de gresca tras el cual el ‘cafetero’ no sufrió mayor afectación.

Con este resultado, el elenco del mediocampista cucuteño siguió prendido al grupo de punta de la Liga MX con 9 unidades de 9 posibles, a una unidad de los líderes: Tigres y América, que tienen un partido más.

León ha logrado este rendimiento luego de superar 1-2 al Atlas de visitante y a las victorias de local 1-0 sobre Juárez, con gol de James, y 2-1 ante Chivas.

Ahora, el equipo del zurdo de 33 años de edad se alista para visitar al Mazatlán el viernes 31 de enero a las 10 de la noche, hora colombiana.

Tabla de posiciones de la Liga MX

Acá, la clasificación y los partidos disputados por cada equipo:

1. Tigres: 10 puntos (4 partidos)

2. América: 10 puntos (4 partidos)

3. León: 9 puntos (3 partidos)

4. Mazatlán: 7 puntos (4 partidos)

5. Pachuca: 6 puntos (2 partidos)

6. Necaxa: 6 puntos (4 partidos)

7. Cruz Azul: 5 puntos (4 partidos)

8. Toluca: 4 puntos (3 partidos)

9. Pumas: 4 puntos (3 partidos)

10. Juárez: 4 puntos (3 partidos)

11. Chivas: 4 puntos (4 partidos)

12. Tijuana: 4 puntos (4 partidos)

13. Querétaro: 3 puntos (3 partidos)

14. San Luis: 3 puntos (4 partidos)

15. Monterrey: 2 puntos (3 partidos)

16. Atlas: 2 puntos (3 partidos)

17. Puebla: 2 puntos (4 partidos)

18. Santos: 0 puntos (3 partidos)

Partidos del miércoles 29 de enero en Liga MX

8:00 p. m. - Atlas vs. Monterrey

8:00 p. m. - Querétaro vs. Pachuca

10:00 p. m. - Juárez vs. Santos

10:05 p. m. - Pumas vs. Toluca