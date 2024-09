¿Preocupación en River Plate por la sequía goleadora de Miguel Borja? Gallardo respondió

River Plate no la pasó nada bien en la más reciente fecha del fútbol argentino luego de caer 0-1 con Talleres de Córdoba, en el estadio Monumental de Buenos Aires. Uno de los principales señalados fue el colombiano Miguel Borja , quien no ha marcado gol en los últimos encuentros y ya genera preocupación en el conjunto 'millonario'.

El nacido en Tierralta no reporta con las mieles del gol desde el pasado 13 de septiembre en la victoria 4-1 sobre Atlético Tucumán. De ahí en adelante, pasó en 'blanco' contra Colo Colo en dos ocasiones, Boca Juniors y ahora Talleres.

Por eso, tan pronto terminó el encuentro frente a los de Córdoba, a Marcelo Gallardo le consultaron por la sequía goleadora de Borja y respondió de manera contundente.

"Cuando el goleador no hace goles, no lo vas a ver contento. Antes todo lo que pateaba lo convertía en gol y hoy no le está pasando y tiene que estar tranquilo porque si entra en una desesperación puede ser peor. Yo le tengo que dar tranquilidad. Él genera las situaciones, pero tiene que creer que ya van a volver los goles. Sería absurdo pensar que no va a volver a hacer goles. Va a volver a convertir", fue el punto de vista que dio el 'Muñeco'.

Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate, se lamenta por un fallo contra Talleres de Córdoba Getty Images

¿Cómo fue la victoria de Talleres sobre River Plate, en el Monumental?

Talleres de Córdoba aprovechó un grueso error del defensa chileno Paulo Díaz para anotar el gol de un resonante triunfo de visita 1-0 sobre River en el estadio Monumental, en la primera derrota del entrenador Marcelo Gallardo desde que volvió al 'millonario'.

En uno de los encuentros destacados de la decimosexta fecha de la Liga de 2024, River empezó mejor, pero en una acción defensiva Díaz recibió en la puerta de su área, se cayó y le dejó el balón servido a Federico Girotti, que eludió al arquero Armani y anotó a los doce minutos para enmudecer a más de 80.000 espectadores.

La desventaja fue un duro impacto para River, que tardó un rato en acomodarse. En la segunda parte volcó por competo el juego sobre el área visitante, hasta convertir en figura al arquero Guido Herrera, decisivo con un par de atajadas.

River totalizó 23 remates al arco, pero careció de eficacia y se quedó con las manos vacías. La derrota deja al equipo del 'muñeco' Gallardo a nueve puntos del líder Vélez Sarsfield, que puede sacar aún más ventaja cuando se enfrente el martes con Rosario Central en el cierre de la fecha.