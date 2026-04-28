Síguenos en:
Tendencias:
NAIRO QUINTANA
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴PSG vs. Bayern Múnich, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Champions League con Luis Díaz
EN VIVO

🔴PSG vs. Bayern Múnich, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Champions League con Luis Díaz

El Parque de los Príncipes acogerá este martes la ida de las semifinales de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich. ¡SIGA EN VIVO este partidazo con Luis Díaz AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 28 de abr, 2026
Comparta en:
Bayern Múnich y PSG buscan un lugar en la final de la Champions League.
Bayern Múnich y PSG buscan un lugar en la final de la Champions League.
Foto: Getty Imágenes
REFRESCAR
  • 12:07 p. m.
    ⏱️🤔¿A qué hora es el partido? ⏱️🤔

    ⏱️A las 2:00 de la tarde, de HOY martes 28 de abril en Colombia, rodará el balón en el Parque de los Príncipes para este vibrante compromiso.

    • Publicidad

  • 12:36 p. m.
    🔥⚽ ¡Dembélé vs. Kane; duelo de goleadores en París!🔥⚽

  • 12:32 p. m.
    ☑️🔵🔴 ¡Voici à quoi ressemble le vestiaire du PSG!☑️🔵🔴

  • 12:31 p. m.
    🤩🏟️👊🏻 ¡Une nouvelle soirée Champions League au Parc des Princes!🤩🏟️👊🏻

  • 12:24 p. m.
    🗣️ "No hay mejor equipo que PSG"

    "Creo que somos los dos mejores equipos de Europa. En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima, solo han perdido dos partidos, pero en términos de equipo estamos por arriba. Ningún equipo es mejor que nosotros. Lo dije cuando estábamos en la repesca y ahora lo repito", señaló Luis Enrique, DT del PSG, en la previa del juego en el Parque de los Príncipes.

    Luis Enrique PSG Champions League
    Luis Enrique, DT PSG en Champions League - Foto:
    AFP

  • 12:18 p. m.
    💪🏻⚽ ¡Conozca la terna arbitral! 💪🏻⚽
    • El suizo Sandro Scharer fue el designado por la UEFA para dirigir este martes el encuentro PSG vs. Bayern Múnich. El helvético será asistido por Ángel Nevado y Guadalupe Porras como jueces de línea, y Jesús Gil Manzano será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Carlos del Cerro Grande y Guillermo Cuadra Fernández.
    Sandro Scharer, árbitro de PSG vs. Bayern Múnich.
    Sandro Scharer, árbitro de PSG vs. Bayern Múnich.
    AFP

  • 12:14 p. m. - 🗣️ Voces de los protagonistas
    🗣️"Si hay un equipo capaz de enfrentar este duelo es Bayern"

    "El PSG es un reto enorme, el reto más grande posible, pero nos gustan los retos. Tenemos hambre y queremos lo que ellos tienen (actuales campeones de la Champions League). Hemos progresado mucho. Si hay un equipo capaz de enfrentar este duelo somos nosotros", esas fueron las palabras de Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, en la conferencia de prensa previa.

    Vincent Kompany Bayern Múnich
    Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich - Foto:
    AFP

  • 12:11 p. m.
    ☑️⚽¡Antecedente previo!☑️⚽
    • El pasado 4 de noviembre del 2025, PSG y Bayern Múnich se enfrentaron en el Parque de los Príncipes por la fase de liguilla, ganando 1-2 el elenco alemán con doblete de Luis Díaz (4' y 32').
    • En este encuentro, Díaz Marulanda además se fue expulsado por una dura falta contra Hakimi, quien salió lesionado.
    La acción de juego en la que Hakimi salió lesionado. El infractor fue Luis Díaz.
    La acción de juego en la que Hakimi salió lesionado. El infractor fue Luis Díaz.
    AFP

  • 12:04 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Buen día, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre PSG y Bayern Múnich, por la ida de las semifinales de la Champions League.

Publicidad

Publicidad

Publicidad