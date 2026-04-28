🔴PSG vs. Bayern Múnich, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Champions League con Luis Díaz

⏱️A las 2:00 de la tarde, de HOY martes 28 de abril en Colombia, rodará el balón en el Parque de los Príncipes para este vibrante compromiso.
- 12:07 p. m.⏱️🤔¿A qué hora es el partido? ⏱️🤔
- 12:36 p. m.🔥⚽ ¡Dembélé vs. Kane; duelo de goleadores en París!🔥⚽
- 12:32 p. m.☑️🔵🔴 ¡Voici à quoi ressemble le vestiaire du PSG!☑️🔵🔴
Le vestiaire est prêt ! 👕👀#PSGFCB I #UCL pic.twitter.com/CmvtTxC9kF— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2026
- 12:31 p. m.🤩🏟️👊🏻 ¡Une nouvelle soirée Champions League au Parc des Princes!🤩🏟️👊🏻
Une nouvelle soirée européenne se prépare… 💫🏟️#UCL pic.twitter.com/UDea26qwg4— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2026
- 12:24 p. m.🗣️ "No hay mejor equipo que PSG"
"Creo que somos los dos mejores equipos de Europa. En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima, solo han perdido dos partidos, pero en términos de equipo estamos por arriba. Ningún equipo es mejor que nosotros. Lo dije cuando estábamos en la repesca y ahora lo repito", señaló Luis Enrique, DT del PSG, en la previa del juego en el Parque de los Príncipes.
- 12:18 p. m.💪🏻⚽ ¡Conozca la terna arbitral! 💪🏻⚽
- El suizo Sandro Scharer fue el designado por la UEFA para dirigir este martes el encuentro PSG vs. Bayern Múnich. El helvético será asistido por Ángel Nevado y Guadalupe Porras como jueces de línea, y Jesús Gil Manzano será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Carlos del Cerro Grande y Guillermo Cuadra Fernández.
- 12:14 p. m. - 🗣️ Voces de los protagonistas🗣️"Si hay un equipo capaz de enfrentar este duelo es Bayern"
"El PSG es un reto enorme, el reto más grande posible, pero nos gustan los retos. Tenemos hambre y queremos lo que ellos tienen (actuales campeones de la Champions League). Hemos progresado mucho. Si hay un equipo capaz de enfrentar este duelo somos nosotros", esas fueron las palabras de Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, en la conferencia de prensa previa.
- 12:11 p. m.☑️⚽¡Antecedente previo!☑️⚽
- El pasado 4 de noviembre del 2025, PSG y Bayern Múnich se enfrentaron en el Parque de los Príncipes por la fase de liguilla, ganando 1-2 el elenco alemán con doblete de Luis Díaz (4' y 32').
- En este encuentro, Díaz Marulanda además se fue expulsado por una dura falta contra Hakimi, quien salió lesionado.
- El pasado 4 de noviembre del 2025, PSG y Bayern Múnich se enfrentaron en el Parque de los Príncipes por la fase de liguilla, ganando 1-2 el elenco alemán con doblete de Luis Díaz (4' y 32').
- 12:04 p. m.👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻
👋🏻 Buen día, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre PSG y Bayern Múnich, por la ida de las semifinales de la Champions League.
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