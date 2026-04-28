🔴PSG vs. Bayern Múnich, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Champions League con Luis Díaz

🗣️ "No hay mejor equipo que PSG"

"Creo que somos los dos mejores equipos de Europa. En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima, solo han perdido dos partidos, pero en términos de equipo estamos por arriba. Ningún equipo es mejor que nosotros. Lo dije cuando estábamos en la repesca y ahora lo repito", señaló Luis Enrique, DT del PSG, en la previa del juego en el Parque de los Príncipes.