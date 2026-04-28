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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich, en la Champions League

A qué hora juega HOY Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich, en la Champions League

Este martes, Bayern Múnich y Luis Díaz tendrán acción en las semifinales de la Champions League contra el PSG. ¡Agéndese y no se pierda este partidazo!

Por: AFP
Actualizado: 28 de abr, 2026
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PSG vs. Bayern Múnich.
PSG vs. Bayern Múnich.
IA - Getty Images.

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