¿Qué decía la bandera de Juan Fernando Quintero, tras ganar la Copa Sudamericana con Racing?

Juan Fernando Quintero sigue haciendo historia y ampliando su palmarés. Este sábado 23 de noviembre, con la camiseta de Racing, se coronó campeón de la Copa Sudamericana . Este título se suma a la Copa Colombia, con Atlético Nacional; la Supercopa de Portugal, en Porto; y la Supercopa Argentina, Copa Argentina y Copa Libertadores, logradas con River Plate.

En la 'Academia', el mediocampista colombiano fue figura. Y es que, a pesar de que no se pudo reportar ni con gol ni con asistencia, en la final, donde se impusieron 3-1 a Cruzeiro , siempre aportó su 'granito de arena', a lo largo del certamen. No fue ninguna casualidad que los miles de hinchas del cuadro argentino reconocieran su magia, talento y entrega.

De hecho, en el estadio General Pablo Rojas, más conocido como 'La Nueva Olla', fue titular y cuando salió del terreno de juego, al minuto 87, siendo reemplazado por Santiago Germán Solari, recibió una ovación impresionante. Así las cosas, cuando sonó el pitazo final, llegaron los festejos, entre gritos, saltos, lágrimas y toda clase de emociones en el club.

Juan Fernando Quintero no se quedó atrás y sorprendió con una bandera de Colombia, colgada en su espalda y amarrada en el cuello. Pero eso no fue lo único, ya que lo que llamó la atención era el mensaje que estaba escrito en la misma. En un principio, no era tan claro, pero con el paso del tiempo, se pudo leer con claridad que decía 'Comuna 13'.

Esto fue un homenaje a su natal Medellín. Recordemos que la Comuna 13 es una de las 16 comunas de la ciudad y está localizada al occidente de la Zona Centro Occidental, limitando por el norte con la comuna Robledo, por el oriente con La América y Laureles-Estadio; por el sur con el corregimiento de Altavista, y al occidente con los de San Cristóbal y Altavista.

Incluso en medio de los festejos, Juan Fernando Quintero muestra su humildad y calidez humana, acordándose de todos los suyos, de quienes lo han apoyado. De hecho, el propio 'Juanfer' contó: "Llegó un momento en el que me tocó decir: 'Si no me ayudan, me toca tirarme a la calle'. No es fácil, sabes que viene un hermano en camino y la comida, el hambre...", relató, sobre cómo vivía en su momento en el populoso sector de la Comuna 13, de la ciudad de Medellín.