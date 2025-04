¿Qué le dijo James Rodríguez al árbitro para que lo expulsara en León vs. Monterrey?

"Amarilla para James Rodríguez y está muy caliente y molesto. ¿Qué nos puedes decir, Israel, desde planta baja?", con esas palabras dieron inicio al desarrollo de la noticia, durante la transmisión de 'TUDN México, de la expulsión del '10' de León , en la derrota 0-2 contra Monterrey . Al percatarse de cómo actuaba el colombiano, en campo de juego reseñaron todo.

"No fue solo amonestación. Les cuento que fueron dos amarillas y luego la tarjeta roja. Se va expulsado James Rodríguez porque no le marcaron una falta que considera fue de Sergio Ramos sobre él. En ese instante, se pone de pie, corre y va y le reclama al árbitro, quien lo recibe solo con la amarilla. Y hasta ahí, parecía que no pasaría nada más", afirmaron.

Pero los detalles no pararon ahí y siguieron contando qué había pasado. "Sin embargo, el juez central, Adonaí Escobedo, lo sigue retando, le escucha unas palabras y le saca la segunda amarilla; de esa manera, se va a las duchas, expulsado. Y sigue buscando al árbitro. León, con uno menos, perdiendo el partido, se complica más las cosas", añadió el periodista.

"Es increíble porque un jugador con la experiencia de James Rodríguez se va a perder el primer partido de Liguilla y hasta pueden ser dos, no solo uno. Es una falta de agresión verbal, dependiendo de cómo lo reporte el juez central y lo que diga el reporte", puntualizó otro de los comentaristas que participan, justo antes de analizar la escena 'con lupa en mano'.

James Rodríguez, mediocampista colombiano y capitán del Club León de México, contra Monterrey Getty Images

La transmisión de 'TUDN México' tenía una toma cercana y de primer plano de lo ocurrido y acotaron que "un jugador de este nivel no puede perder la cabeza. Pedía falta de Sergio Ramos y ni siquiera fue infracción. Ahora, en la imagen que nos regala la producción se ve que le dice insultos y se va expulsado por ello, dejando con diez a su equipo", sentenciaron.

De igual manera, en la página web de 'TUDN' publicaron el video y un pequeño artículo titulado: "James Rodríguez sale expulsado por 'insultos' al árbitro". Por último, la bajada o lead complementa que "el colombiano perdió la cabeza y ojo a lo que dijo para que viera la tarjeta roja por parte del árbitro Adonaí Escobedo, adjuntando la escena del hecho.