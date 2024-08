¿Quién es el jugador colombiano que podría convocar Reinaldo Rueda en Honduras?

Muchas han sido las historias de futbolistas que se han convertido en talentos fugados de nuestro país, que al no tener oportunidades en los clubes colombianos, terminan buscando mejor suerte a nivel internacional. Ese es el caso del delantero chocoano Yustin Arboleda, quien fue noticia en las últimas horas después de haberse nacionalizado como ciudadano hondureño y de una vez se abrió la posibilidad de que sea convocado al seleccionado de dicho país, que es dirigido por el vallecaucano Reinaldo Rueda.

¿Quién es Yustin Arboleda?

Yustin Arboleda es un futbolista nacido en Bagadó, en el departamento del Chocó, y que en nuestro país solamente registra pasos por Indepeniente Medellín, con el que debutó en la temporada 201, y Deportivo Pasto, en el año 2015. En los dos clubes jugó poco y por esa razón emigró al balompié internacional.

Así en su hoja de vida se ve una trayectoria en los siguientes clubes:

Yustin Arboleda, futbolista colombiano que milita en el fútbol de Honduras. ORLANDO SIERRA/AFP

Zamora (VEN)

Chorrillo (PAN)

Antigua (GUAT)

Marathon (HON)

Olimpia (HON)

Fue precisamente en el fútbol hondureño en donde explotó definitamente, mostrando sus dotes de artillero de casta y según el diario 'Diez' ha sido uno de los mejores extranjeros de los últimas años en dicho país, desde 2017 cuando arribó para jugar en Marathon.

Cabe indicar que su olfato goleador no tiene discusión y por eso su prestigio bien ganado, ya que en Honduras acumula la cifra de 119 anotaciones.

¿Qué dijo Yustin Arboleda de ir a la Selección de Honduras?

“En el tema de selección se me ha consultado anteriormente y he sido respetuoso, agradezco a la gente que reconocen el trabajo de uno, a ustedes de la prensa, pero ningún federativo me envió un mensaje o hacerme una llamada, yo trabajo y Dios tienen la última palabra”, dijo Arboleda en 2023, cuando la prensa hondureña sobre la posibilidad de ir a la 'H'.