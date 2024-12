Racing y la única condición para que Roger Martínez se vaya: "Eso lo pondría en riesgo"

Después de varios años y de su paso por Jiangsu Suning, Villarreal y América de México, Roger Martínez regresó al equipo de sus amores: Racing . El objetivo estaba claro y era ser 'campeón', lo cual terminó pasando. La 'Academia' ganó la Copa Sudamericana, tras vencer 3-1 a Cruzeiro , donde el delantero colombiano se reportó con un tanto. Razón por la que, ahora, todo es alegría en su vida.

"El 2024 fue felicidad pura. Volví a Racing para ser campeón y estoy disfrutando. Desde el principio, es el equipo de mis amores. Me abrieron las puertas y no puedo pedirle nada más a la vida. En el momento donde marqué, me acordé del barrio. Venía pasando por momentos complicados, por la lesión, y se dio de una manera extraordinaria", afirmó en entrevista con 'Primer Tiempo'.

Sin embargo, su continuidad en el conjunto de Avellaneda no está definida. "Quiero ponerme bien que se vienen cosas importantes. ¿Mi futuro? Ahora estoy en Cartagena disfrutando de la familia, el barrio, los amigos. Veremos el año que viene", respondió al ser preguntado por el tema. Y es que mucho se ha hablado de algunas ofertas de Arabia Saudita e incluso de Junior de Barranquilla.

Eso sí, la del cuadro 'tiburón' habría quedado descartada, debido a las pretensiones que tiene el atacante. Pero las 'alarmas siguen encendidas' en Racing y así lo dejó ver Sebastián Saja, quien es el director deportivo de la institución. "Lo más importante acá es cuidar los intereses de Racing: no tenemos intenciones de desprendernos de ningún jugador", expresó de entrada el exfutbolista.

Y en la misma charla con 'Radio La Red', argumento que "si no hay salidas importantes, no va a haber grandes contrataciones". No obstante, hubo un capítulo aparte para el nacido en Cartagena, de 30 años. "Soy muy optimista por Roger Martínez. Lo que se podría poner en riesgo es que ante mercados grandes, es lógico que Racing no pueda competir en esos casos", sentenció al respecto.

ROGER MARTÍNEZ MANO A MANO CON PRIMER TIEMPO ⚽️ Su título de Sudamericana con Racing, el anhelo de siempre estar en Selección y su futuro. pic.twitter.com/Y11M6lqZUD — PrimerTiempo.CO (@PrimerTiempoCO) December 26, 2024

Mientras esto se define, el jugador nacional habla de la Selección Colombia . "Todo pasa por algo. Si volví y me lesioné en las Eliminatorias Sudamericanas, fue la voluntad de Dios. Pensando en lo que viene. Hablamos de muchas cosas con Néstor Lorenzo. Tratamos de hacer lo que pide. Sigo trabajando fuerte, desde el principio, esperando el momento. La Selección es todo; un sueño", dijo.