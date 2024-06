Rafael Santos Borré y Jhon Arias: acá su calificación antes de llegar a Selección Colombia

Recientemente, se jugó la séptima fecha del Brasileirao en donde el Fluminense, de Jhon Arias, e Internacional de Porto Alegre, en el que se encuentra Rafael Santos Borré, tuvieron acción, pero no la mejor de las presentaciones.

Hablando del 'Flu', no vienen siendo acompañados de los mejores resultados y para esta jornada no fue la excepción. De hecho, terminaron empatando contra Juventude 1-1, equipo que en Brasil no es considerado como uno de los más fuertes.

Para dicho encuentro, Jhon Arias fue titular y jugó los 90 minutos. Eso sí, en la prensa brasileña le dieron palo por su actuación, pues no deslumbró tal como tiene acostumbrados a los hinchas de la 'Furia Tricolor'. "Uno de los jugadores más consistentes de Fluminense este año. Daba velocidad a las jugadas de ataque y era uno de los principales articuladores del equipo", fue lo que argumentaron de Arias en su partido contra Juventude, luego de darle una calificación de 6.5.

Jhon Arias celebra gol con Fluminense - Foto: Fluminense Oficial

Cabe recordar que el medio 'Globo Esporte' le da también espacio a los hinchas para que opinen y puntúen a sus diferentes jugadores y, contrario a lo habitual, en esta ocasión, el colombiano terminó recibiendo críticas de sus seguidores, luego de tener una puntuación de 4.9 por parte del público.

Rafael Santos Borré y un partido en donde "no molestó mucho"

Rafael Santos Borré, jugador de Internacional de Porto Alegre, en acción de juego en un partido en el Brasileirao Twitter Oficial de Internacional

Internacional de Porto Alegre, equipo donde se encuentra Rafael Santos Borré, aunque logró sacar un resultado positivo de 1-0 Cuiabá, dejó varias dudas de cara a los próximos encuentros venideros.

Para el mencionado encuentro, el delantero colombiano fue titular y la totalidad del encuentro. Sin embargo, pese a sus intentos, en la prensa de Brasil no fue muy bien aclamada su actuación hecha en el partido jugado en el estadio Arena Pantanal.

"No molestó mucho a la defensa de Cuiabá. Cometió una falta sobre Bruno Alves en la jugada que habría sido penal para el Inter", fue lo que destacó 'Globo Esporte' de Borré, luego de calificarlo con un 5.5.

Contrario a lo que fue Jhon Arias, los hinchas le dieron una mejor calificación al barranquillero, pues, en el espacio en donde pueden calificar también, le dieron un 6.2 de puntuación. Eso sí, sin recibir una calificación muy destacable.

Cabe resaltar que tanto para el partido de Fluminense, como para el de Internacional de Porto Alegre, las calificaciones no fueron muy altas pues, para el 'Flu' el mejor del partido fue Marcelo con 6 puntos, mientras que para los 'colorados' fue el Zigao, con 7.5 de calificación.