Rafael Santos Borré y la clara recomendación que le hizo a Miguel Borja sobre River Plate

Actualmente, Miguel Borja vive un gran presente en River Plate. El colombiano desde que inició el año está intratable y es considerado por muchos como uno de los delanteros más letales del fútbol sudamericano.

Y es que en la actual temporada el 'Colibrí' ha festejado en 22 ocasiones en 25 distintos partidos, números que avalan el gran presente que vive, también razón por la cual también recibió el llamado de Néstor Lorenzo de cara a lo que serán los compromisos previos al inicio de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Sin embargo, años atrás, cuando Borja jugaba para el Junior de Barranquilla y se le presentó la oportunidad de ser un nuevo integrante de la 'banda', primero hubo sondeos para saber si era lo que verdaderamente quería en su carrera y acudiendo también a la amistad que tiene con uno de los recientes referentes de la delantera de River, pidió referencias sobre el equipo 'millonario'.

"Él tuvo una oportunidad en donde me preguntó sobre River y le dije que no dudara, que es un equipo en el cual iba a ser muy feliz y va a ser muy feliz y la verdad me alegra mucho del presente que vive porque es un jugador que siempre ha mostrado mucho gol, que tiene esa característica de anotar", fueron las palabras de Rafael Santos Borré, quien dejó una huella casi que imborrable en su paso por el fútbol argentino portando la camiseta de los de Núñez.

Borré celebrando su gol. Foto: Twitter @CARPoficial

Por otro lado, aseguró que tenerlo ahora mismo en la Selección Colombia es razón de alegría por sus características a la hora de hacer lo que mejor sabe hacer: goles. "A nuestra selección le viene muy bien porque es un jugador que nos da mucha finalización y, obviamente, tener un jugador de esas características para nosotros es un plus muy importante", concluyó el barranquillero en palabras para Gol Caracol.

Néstor Lorenzo siempre tuvo en consideración a Miguel Borja

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto: AFP

En muchas ocasiones, mientras Miguel Ángel Borja la rompía con River Plate, Néstor Lorenzo decidió no convocarlo, cosa que terminó por llamar en varias ocasiones la atención de los seguidores de la Selección Colombia, quienes lo pedían como un fijo por su gran presente en el fútbol argentino.

En esta ocasión, el estratega del combinado nacional fue claro y aseguró que: "Miguel siempre estuvo reservado, bloqueado siempre. Dijimos que cuando lo tengamos que probar, no tenemos que probarlo, es un jugador que lo conozco desde hace mucho tiempo. Y en buena hora que le está yendo muy bien y ojalá que pueda aportarle mucho a la selección".