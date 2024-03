Rafael Santos Borré ya tendría fecha y hora para su debut con Internacional: ¡hay buenas noticias!

Solo han pasado pocos días desde su arribo a Porto Alegre, pero desde Internacional ya aceleraron las gestiones para poder inscribir lo más rápido posible a Rafael Santo Borré. Esto, con el objetivo de que el colombiano pueda estar a completa disposición de Eduardo Coudet y su cuerpo técnico.

Y es que, la cosa no ha pasado por su falta de ritmo, porque el ‘cafetero’ llegó a Brasil con varios minutos encima en el Werder Bremen de Alemania. Más bien, su debut con el Inter se ha visto ‘trancado’ debido a que no ha sido inscrito todavía, ya que su llegada al equipo se dio un poco tardía y no alienada con los tiempos establecidos por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

No obstante, parece ser que en las últimas horas se han dado las condiciones para que el colombiano pudiera ser inscrito, a pesar que las fechas no coinciden con las establecidas inicialmente por la organización. “Si había alguna duda de que el Inter tendría a Borré disponible contra Nova Iguaçu, en la Copa de Brasil, ya no la hay”, citó ‘GloboEsporte’ en su portal web.

“El club confirmó que recibió una carta de la CBF indicando que el colombiano puede jugar este miércoles, en el estadio Mané Garrincha, por el duelo correspondiente a la segunda fase del torneo nacional”, agregó el medio brasileño, que confirmó la noticia, poniéndole fecha y hora a lo que podría ser el debut de Rafael Santos Borré en el Internacional de Brasil.

Es importante destacar que, según lo establecen las normas de la Confederación Brasileña de Fútbol, los jugadores pueden ser inscritos un día antes del juego y no el mismo de, pero, con el Inter sucedió de esta manera el pasado jueves, en el encuentro pasado.

Sin embargo, el cuadro de Porto Alegre no tuvo ninguna complicación y pudo registrar de manera satisfactoria al colombiano: “El Inter ya había recibido una señal positiva de la CBF para utilizar a Borré, registrado el pasado jueves, fecha límite del mercado de fichajes. Sin embargo, el club valoró la formalidad de la entidad para estar seguro de la regularidad de su nuevo jugador”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Internacional de Porto Alegre?

Correspondiente al duelo de la segunda ronda en la Copa de Brasil, Inter jugará este miércoles 13 de marzo de 2024 a Nova Iguaçu, en condición de visitante.

Este encuentro se jugará a las 6:00 p.m. (hora colombiana).

Se espera que Rafael Santos Borré sume algunos minutos desde el banco o, en su defecto, como titular. ¡Se acerca el debut!