Juan Fernando Quintero y su molestia, tras el partido contra Boca: "No vendo humo"

Juan Fernando Quintero dejó ver su molestia con la derrota de Racing en su visita a Boca Juniors en La Bombonera. El colombiano hizo un gol y dio una asistencia, pero no fue suficiente para vencer a los 'xeneizes'. Al final del encuentro, el exJunior dio unas fuertes declaraciones.

En la décima jornada a de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino donde se dieron clásicos cruzados, Boca Juniors goleó por 4-2 a Racing Club este domingo, mientras que el sábado Independiente y River Plate terminaron 1-1 en Avellaneda.

A último turno de este domingo, Boca Juniors se impuso con autoridad por 4-2 ante la ‘Academia’ en una Bombonera colmada que vibró con un resultado que le da esperanzas de clasificación al ‘Xeneize’.

Lucas Blondel, Nazareno Colombo -en contra de su valla-, el uruguayo Edinson Cavani y Nicolás Valentini marcaron los tantos de Boca, mientras que el colombiano Juan Fernando Quintero y Adrián ‘Maravilla’ Martínez hicieron los tantos de Racing.

Juan Fernando Quintero en el juego contra Boca Juniors. Marcelo Endelli/Getty Images

Con este resultado, Boca quedó quinto en la Zona B con 16 puntos, los mismos que Lanús y Defensa y Justicia, que este domingo venció por 2-1 a Unión de Santa Fe.

Como es costumbre, al fina del juego, en la famosa zona mixta, 'JuanFer' fue uno de los más aclamados por la prensa y el se dio a la tarea de atenderlos. De entrada, el mediocampista se mostró con bronca y tuvo mucha autocrítica. "Decir un mensaje ahora es vender humo. Nosotros simplemente vamos a hacer el duelo, mañana es otro día. Esto nos lleva a mostrar un poco más de carácter, jerarquía para poder afrontar estos partidos, porque sabemos que no tenemos margen de error", dijo sin tapujos.

Acto seguido, Quintero, en medio de su calentura por la derrota, se molestó por el interrogante de un periodista. "¿Perdieron por no manejar los tiempos del juego?", fue la pregunta. A lo que el jugador de 31 años respondió con bronca. "El tiempo es el mismo. El tiempo no para, sigue. Estoy diciendo desde el principio que son detalles, estos partidos se definen así. No tiene nada que ver con el tiempo", concluyó.

"NO SÉ QUÉ ES ESA PREGUNTA..." atención a la respuesta de Juanfer en La Bombonera.



📺 #ESPNFútbol1 | @ESPNArgentina pic.twitter.com/7a8QqJB2tl — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2024

¿Cuándo vuelve a jugar Racing?

El próximo encuentro de la 'Academia' será el sábado 16 de marzo, a las 3:15p.m. (hora Colombia), en el estadio Presidente Perón, frente a Defensa y Justicia.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Los 'xeneizes' tendrán acción el domingo 17 de marzo, a las 7:00 p.m. (hora Colombia), en el estadio Jorge Luis Hirschi, contra Estudiantes de la Plata.