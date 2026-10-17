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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Real Betis vs Barcelona, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido, con 'Cucho' y Deossa
EN VIVO

🔴 Real Betis vs Barcelona, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido, con 'Cucho' y Deossa

En el estadio La Cartuja y por la fecha 9 de La Liga de España, se juega un partidazo, entre dos de los equipos con mejor inicio de temporada: Betis y Barcelona.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 17 de oct, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, jugadores colombianos de Real Betis, se enfrentan al FC Barcelona
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, jugadores colombianos de Real Betis, se enfrentan al FC Barcelona
Getty Images
REFRESCAR
  • 12:26 p. m. - REAL BETIS 1-2 BARCELONA
    🔴 Final del primer tiempo

    Se acaban los primeros 45 minutos. Barcelona se va al descanso 2-1 en un gran partido.

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  • 12:19 p. m. - REAL BETIS 1-2 BARCELONA
    🔴 Minuto 43'

    Gol anulado al Betis por una mano del 'Cucho' Hernández.

  • 12:14 p. m. - REAL BETIS 1-2 BARCELONA
    🔴 Minuto 41'

    GOOOOOL del Barcelona. Anota Rodri.

  • 12:12 p. m. - REAL BETIS 1-1 BARCELONA
    🔴 Minuto 38'

    Llegada del Betis con peligro que termina atajando el guardameta del Barcelona.

  • 12:07 p. m. - REAL BETIS 1-1 BARCELONA
    🔴 Minuto 35'

    Después del empate del equipo local, el partido se abrió más y ahora ambos equipos están desplegándose más.

  • 12:00 p. m. - REAL BETIS 1-1 BARCELONA
    🔴 Minuto 27'

    GOOOOOL del Betis. Anota Valentín Gómez.

  • 11:53 a. m. - REAL BETIS 0-1 BARCELONA
    🔴 Minuto 20'

    El Betis que de momento no le genera jugadas de peligro al Barcelona. El equipo 'blaugrana' domina el partido hasta ahora.

  • 11:47 a. m. - REAL BETIS 0-1 BARCELONA
    🔴 Minuto 15'

    Barcelona sigue generando peligro y va en busca del segundo gol.

  • 11:42 a. m. - REAL BETIS 0-1 BARCELONA
    🔴 Minuto 10'

    GOOOOOL del Barcelona. Lamine Yamal anota.

  • 11:36 a. m. - REAL BETIS 0-0 BARCELONA
    🔴 Minuto 5'

    Mucho estudio de parte de ambos equipos, donde, hasta el momento no se hacen daño, y aguardan por la propuesta del rival.

  • 11:34 a. m. - REAL BETIS 0-0 BARCELONA
    🔴 ¡Arrancó el encuentro!

    Sonó el silbato en La Cartuja y empezaron las acciones, entre los de Pellegrini y 'blaugranas'.

  • 11:27 a. m. - REAL BETIS 0-0 BARCELONA
    🔴 Actos de protocolo

    Equipos a la cancha, se saludan, se realiza el respectivo sorteo y se viene el inicio del juego.

  • 11:07 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    🔴 Juan Camilo 'Cucho' Hernández, desde el arranque
    Juan Camilo 'Cucho' Hernández
    Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebra gol del Betis - Foto:
    AFP

  • 11:05 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    🔴 ¿Cómo va el equipo de Hansi Flick?

    Con 24 puntos, tras ocho triunfos, sumado a una diferencia de gol de +27, producto de 34 a favor y siete en contra, se ubica primero.

  • 11:04 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    🔴 ¿Cómo van los de Manuel Pellegrini en La Liga?

    Con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota, y una diferencia de gol de +5, tras 14 anotados y cinco recibidos, se ubican terceros.

  • 11:03 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    🔴 Alineación titular confirmada del Real Betis

  • 11:02 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    🔴 Alineación titular confirmada del Barcelona

  • 11:00 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    🔴 Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 17 de mayo, los 'blaugranas' ganaron 3-1, por La Liga de España, con goles de Joao Cancelo y doblete de Raphinha, mientras que Isco descontó de penalti.

  • 10:59 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    Este compromiso será transmitido por la aplicación de DGO, desde las 11:30 a.m. (hora de Colombia).

  • 10:59 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    Este encuentro será transmitido por el canal de televisión, DSports, a partir de las 11:30 a.m. (hora de Colombia).

  • 10:58 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    ✍️ Últimos partidos de los 'culés'
    • Galatasaraty 1-4 Barcelona
    • Barcelona 3-0 Getafe
    • Sevilla 1-3 Barcelona
    • Barcelona 7-2 Racing de Santander
    • Levante 2-4 Barcelona
  • 10:57 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    ✍️ Últimos partidos del Betis
    • Real Betis 3-2 Porto
    • Real Betis 5-3 Osasuna
    • Deportivo La Coruña 1-1 Real Betis
    • Real Betis 1-0 Getafe
    • Villarreal 1-2 Real Betis
  • 10:56 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    El estadio La Cartuja, en Sevilla, abre sus puertas para este compromiso.

  • 10:55 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de La Liga, el balón rodará a las 11:30 p.m. (hora de Colombia).

  • 10:55 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de La Liga de España.

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