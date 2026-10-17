🔴 Real Betis vs Barcelona, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido, con 'Cucho' y Deossa

Se acaban los primeros 45 minutos. Barcelona se va al descanso 2-1 en un gran partido.
- 12:26 p. m. - REAL BETIS 1-2 BARCELONA🔴 Final del primer tiempo
- 12:19 p. m. - REAL BETIS 1-2 BARCELONA🔴 Minuto 43'
Gol anulado al Betis por una mano del 'Cucho' Hernández.
- 12:14 p. m. - REAL BETIS 1-2 BARCELONA🔴 Minuto 41'
GOOOOOL del Barcelona. Anota Rodri.
- 12:12 p. m. - REAL BETIS 1-1 BARCELONA🔴 Minuto 38'
Llegada del Betis con peligro que termina atajando el guardameta del Barcelona.
- 12:07 p. m. - REAL BETIS 1-1 BARCELONA🔴 Minuto 35'
Después del empate del equipo local, el partido se abrió más y ahora ambos equipos están desplegándose más.
- 12:00 p. m. - REAL BETIS 1-1 BARCELONA🔴 Minuto 27'
GOOOOOL del Betis. Anota Valentín Gómez.
- 11:53 a. m. - REAL BETIS 0-1 BARCELONA🔴 Minuto 20'
El Betis que de momento no le genera jugadas de peligro al Barcelona. El equipo 'blaugrana' domina el partido hasta ahora.
- 11:47 a. m. - REAL BETIS 0-1 BARCELONA🔴 Minuto 15'
Barcelona sigue generando peligro y va en busca del segundo gol.
- 11:42 a. m. - REAL BETIS 0-1 BARCELONA🔴 Minuto 10'
GOOOOOL del Barcelona. Lamine Yamal anota.
- 11:36 a. m. - REAL BETIS 0-0 BARCELONA🔴 Minuto 5'
Mucho estudio de parte de ambos equipos, donde, hasta el momento no se hacen daño, y aguardan por la propuesta del rival.
- 11:34 a. m. - REAL BETIS 0-0 BARCELONA🔴 ¡Arrancó el encuentro!
Sonó el silbato en La Cartuja y empezaron las acciones, entre los de Pellegrini y 'blaugranas'.
- 11:27 a. m. - REAL BETIS 0-0 BARCELONA🔴 Actos de protocolo
Equipos a la cancha, se saludan, se realiza el respectivo sorteo y se viene el inicio del juego.
- 11:07 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA🔴 Juan Camilo 'Cucho' Hernández, desde el arranque
- 11:05 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA🔴 ¿Cómo va el equipo de Hansi Flick?
Con 24 puntos, tras ocho triunfos, sumado a una diferencia de gol de +27, producto de 34 a favor y siete en contra, se ubica primero.
- 11:04 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA🔴 ¿Cómo van los de Manuel Pellegrini en La Liga?
Con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota, y una diferencia de gol de +5, tras 14 anotados y cinco recibidos, se ubican terceros.
- 11:03 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA🔴 Alineación titular confirmada del Real Betis
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) October 17, 2026
¡Nuestro once inicial para el #RealBetisBarça!#DíaDeBetis pic.twitter.com/u8pQpS5knR
- 11:02 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA🔴 Alineación titular confirmada del Barcelona
- 11:00 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA🔴 Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 17 de mayo, los 'blaugranas' ganaron 3-1, por La Liga de España, con goles de Joao Cancelo y doblete de Raphinha, mientras que Isco descontó de penalti.
- 10:59 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
Este compromiso será transmitido por la aplicación de DGO, desde las 11:30 a.m. (hora de Colombia).
- 10:59 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
Este encuentro será transmitido por el canal de televisión, DSports, a partir de las 11:30 a.m. (hora de Colombia).
- 10:58 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA✍️ Últimos partidos de los 'culés'
- Galatasaraty 1-4 Barcelona
- Barcelona 3-0 Getafe
- Sevilla 1-3 Barcelona
- Barcelona 7-2 Racing de Santander
- Levante 2-4 Barcelona
- 10:57 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA✍️ Últimos partidos del Betis
- Real Betis 3-2 Porto
- Real Betis 5-3 Osasuna
- Deportivo La Coruña 1-1 Real Betis
- Real Betis 1-0 Getafe
- Villarreal 1-2 Real Betis
- 10:56 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
El estadio La Cartuja, en Sevilla, abre sus puertas para este compromiso.
- 10:55 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de La Liga, el balón rodará a las 11:30 p.m. (hora de Colombia).
- 10:55 a. m. - PREVIA DE REAL BETIS VS. BARCELONA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de La Liga de España.
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