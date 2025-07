Reemplazar a Luis Díaz en Liverpool es un dilema; ¿dejarán los millones quietos en el banco?

Luis Díaz ya está instalado en Alemania, pero en Liverpool todavía se habla de él, especialmente porque el guajiro dejó un espacio difícil de sustituir en el cuadro ‘red’, actualmente dirigido por Arne Slot.

Y justamente por esa razón, en Anfield ya analizan la reinversión que podría hacer el equipo con el ‘dineral’ que ingresó tras la transferencia del colombiano hacia el Bayern Múnich.

Y es que, siendo la tercera venta más importante de toda la historia de Liverpool, Luis Díaz fue traspasado por 65 millones de libras esterlinas, que podrían ser utilizadas para traer a alguien que ocupe el espacio que deja el ‘cafetero’ o, por el contrario, más bien dejar ese dinero en el banco e ir al frente en esta temporada con la nómina que hay.

Luis Díaz y Arne Slot en Liverpool AFP

¿Qué hará Liverpool con los millones que dejó Luis Díaz?

Justo esa fue una de las preguntas que le realizaron a Arne Slot en rueda de prensa, donde, además de lamentar la pérdida de Luis Díaz, el estratega neerlandés habló de las pretensiones en el cuadro ‘red’ para lo que queda de esta ventana de transferencias.

"Creo que si los jugadores se van, ya sea Trent (Alexander-Arnold) o Lucho, entonces siempre hay que reemplazarlos con calidad", enfatizó Slot ante los medios de comunicación, dando a entender que ese puesto de ‘Luchito’ sería copado por alguien en este mercado.

No obstante, según lo reveló el medio local ‘Rousing The Kop’, es probable que Liverpool no invierta y deje ese dinero quieto en el banco: “Los 'reds' han sido uno de los equipos más activos en el mercado hasta el momento y después de gastar casi 300 millones de libras esterlinas, querían realizar algunas ventas antes de fichar a alguien más. El colombiano ciertamente aportó mucho al equipo de Arne Slot y muchos esperan que se busque un reemplazo, aunque se desconoce quién será”.

“Por supuesto, podrían romper el récord de transferencia británico con Alexander Isak, pero siempre existe la posibilidad de que no compren a nadie para reemplazar a Díaz y utilicen las opciones que ya tienen”, agregó el medio local en su portal web, dejando claro que todavía es incierto lo que podría hacer el cuadro inglés en lo que resta de mercado.

Luis Díaz en uno de los compromisos con Liverpool. AFP

Luis Díaz y una emotiva despedida de Liverpool

A través de sus redes sociales, el colombiano dejó sentidas palabras al cuadro ‘red’, despidiéndose por todo lo vivido en el conjunto de Anfield: “Tres años y medio que atesoraré para siempre. Llegué con todos los sueños del mundo y me voy orgulloso de todo lo que logramos juntos”.

He conocido gente increíble, compañeros fabulosos, entrenadores que me ayudaron muchísimo y una afición extraordinaria. El Liverpool es, sin duda, un equipo especial, y los llevaré a todos en mi corazón. El ciclo termina aquí, y es muy gratificante mirar atrás y darme cuenta de lo felices que éramos. Como dije, y repito, llevo a todos en el corazón, pero a uno en particular: Diogo. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaremos. Gracias por todo”, escribió el guajiro en sus redes sociales.