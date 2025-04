Richard Ríos y las razones que lo hicieron explotar en contra de la hinchada de Palmeiras

El volante colombiano Richard Ríos vivió una noche llena de emociones contrastantes en la victoria de Palmeiras por 1-0 sobre Cerro Porteño, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Más allá del triunfo, el foco de la jornada estuvo en su celebración tras abrir el marcador en el Allianz Parque, donde envió una señal de silencio a la afición local, lo que generó una reacción inmediata de desaprobación.

El gesto fue interpretado como una falta de respeto por parte de los hinchas, quienes lo abuchearon durante gran parte del encuentro e incluso tras el entretiempo. Consciente del malestar generado, Ríos ofreció disculpas cuando fue sustituido y repitió el gesto al término del partido, acercándose al sector de la torcida organizada.

Richard Ríos se excusó con los aficionados de Palmeiras

Richard Ríos tuvo que retractarse tras su celebración en el triunfo contra Cerro Porteño AFP

“Pasó en el calor del momento. La gente sabe que no soy así, no le falté al respeto a la afición”, explicó el mediocampista tras el encuentro. Según él, la seña no iba dirigida a los torcedores, sino como respuesta a rumores internos: “Lo tomaron a mal. No se lo quería decir a la hinchada, se lo decía a los que comentan que estoy en el otro equipo”.

El jugador antioqueño, de 24 años, insistió en su respeto hacia el club y su compromiso con el equipo. “Quiero disculparme. Todos vinieron desde lejos a apoyar. Tengo mucho respeto por este club y siempre voy a dar mi vida por Palmeiras. Soy un hombre que reconoce sus errores. Lo sucedido es una lección, y si tengo que disculparme otra vez, lo haré sin problema. Nunca me sentí atacado, la hinchada no me ha hecho nada malo”, expresó.

La primera señal de arrepentimiento llegó cuando abandonó el campo, entre silbidos y aplausos. Al finalizar el partido, volvió para agradecer el apoyo, momento en el que fue recibido con una ovación más cálida.

Consultado sobre ese gesto de la afición, Ríos aseguró haber sentido el perdón de los torcedores: “Claro que sí. Durante el partido sentí el respaldo, nunca bajé los brazos. Son cosas que pasan en el juego y se quedan ahí”.

Cabe recordar que Ríos venía siendo cuestionado por un error en la primera final del Campeonato Paulista frente a Corinthians, donde perdió un balón en zona comprometida que derivó en el gol rival. Esa jugada había incrementado la presión sobre su rendimiento.

¿Cuándo vuelve a jugar Palmeiras?

Richard Ríos volverá a tener acción contra Palmeiras el sábado 12 de abril, cuando reciba en su estadio por la tercera fecha del Brasileirao al Corinthians, que viene de igualar por Copa Sudamericana a un tanto en su visita al América de Cali.