Richard Ríos y un pacto anticipado; falta que Palmeiras hable el mismo idioma con la Roma

El futuro de Richard Ríos se ha convertido en una auténtica novela del mercado de fichajes. El mediocampista colombiano, una de las figuras del Palmeiras y de la Selección Colombia, está en la mira de varios clubes europeos tras su destacada actuación en el Mundial de Clubes y su rendimiento regular en el Brasileirao.

Con 25 años, Ríos ha dado pasos firmes en su carrera y ahora se encuentra ante una de las decisiones más importantes: dar el salto al fútbol europeo. La AS Roma ha sido el club más insistente en las últimas semanas, realizando dos propuestas formales por el jugador. Sin embargo, Palmeiras se ha mantenido firme, rechazando ambas ofertas al considerar que no alcanzan el valor que esperan recibir por su estrella, estimado en no menos de 30 millones de euros.

El club brasileño sabe que tiene en sus manos a un talento en plena proyección, por lo que no tiene prisa por vender. Además, su contrato con el equipo paulista se mantiene vigente y su cláusula de salida sigue siendo un obstáculo importante para los interesados. No obstante, todo podría cambiar en las próximas horas.



¿Se acerca el fin de la novela de Richard Ríos?

Richard Ríos es una de las figuras actuales del Palmeiras y pretendido por la Roma. AFP

De acuerdo con la información publicada por el diario italiano 'Corriere dello Sport', Richard Ríos estaría muy cerca de concretar su traspaso a la Roma. El volante colombiano, también pretendido por el Benfica, habría tomado la decisión de aceptar la propuesta del conjunto italiano, con el que ya tendría un acuerdo por cinco años y un salario estimado en dos millones de euros netos por temporada.

El interés de la Roma ha ido en aumento. Según el mismo medio, el director deportivo del club, Ricky Massara, mejoró la oferta inicial y puso sobre la mesa 28 millones de euros fijos, más tres millones en variables, aunque todavía quedan detalles por negociar, como las comisiones de los intermediarios.

La diferencia económica con lo que exige Palmeiras —30 millones fijos— es ahora mínima. Todo indica que, con la voluntad del jugador de por medio, el acuerdo podría cerrarse pronto. "El viaje de Ríos es claramente inminente", señaló el medio citado, que incluso anticipa que el futbolista podría someterse a los exámenes médicos en Italia a finales de esta misma semana.

El reconocido periodista Gianluca Di Marzio, experto en el mercado de fichajes, también confirmó que Roma está a la espera de una respuesta definitiva por parte del club brasileño respecto a la última oferta. El desenlace parece estar cada vez más cerca.