¿Se dará cara a cara entre Luis Díaz y Jhon Jáder Durán? Esto predicen desde Aston Villa

A las 3:00 de la tarde (Hora de Colombia), de este sábado 9 de noviembre, en Anfield, Liverpool recibe al Aston Villa . Razón por la que la atención de Colombia está depositada en dicho compromiso. Y es que Luis Díaz y Jhon Jáder Durán, quienes son dos de los mejores jugadores 'cafeteros' en la actualidad, podrían protagonizar un mano a mano en la cancha.

Por el lado del guajiro, se espera que esté desde el pitazo inicial, después de lo hecho en Champions League . Recordemos que, en el triunfo 4-0 de los 'reds' sobre Bayer Leverkusen, marcó triplete . Además, se le vio en la posición de '9', lo que no es habitual, pero en donde supo responder de gran manera, no solo con goles, sino aportando movilidad en el ataque.

En aquel entonces, el entrenador, Arne Slot, formó con Mohamed Salah, Cody Gakpo y 'Lucho', como tridente ofensivo. La decisión del estratega dio resultados y, a lo largo de la semana, siempre ha resaltado que fue una fórmula que probó y no estaba planeada, pero en la que el 'cafetero' se supo adaptar. Habrá que aguardar si repite para este importante partido.

Pero la suerte en los 'villanos' no es la misma para Jhon Jáder Durán. De acuerdo con información de medios ingleses, no sería parte de la titular; no obstante, hacen una advertencia al Liverpool, de cara a lo que puede ofrecer cuando salte al terreno de juego, ya que suele ser una de las principales y habituales variantes para el director técnico, Unai Emery.

Luis Díaz y Jhon Jáder Durán se enfrentan en Liverpool vs. Aston Villa en la Premier League. Fotos: Getty

"En ataque del Aston Villa estarían Leon Bailey y Morgan Rogers, siendo los extremos elegidos y acompañando al hombre de punta, Ollie Watkins. Así las cosas, dejan a Jhon Durán en su lugar habitual, es decir, el banquillo. Sin embargo, dado su récord esta temporada, Liverpool tendrá que estar alerta si el colombiano hace acto de presencia en Anfield", afirmaron.

De esa manera, los 'villanos' formarían con Emiliano Martínez, bajo los tres palos, mientras que metros más adelante, los que dicen presente son Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres y Lucas Digne. Ya en la zona de la mitad del campo, quienes aparecerían son Boubacar Kamara, Amadou Onana y Youri Tielemans. Por último, Tielemans, Rogers, Watkins.