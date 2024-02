Sebastián Villa y la decisión de la FIFA que no gustó para nada en Boca Juniors

Tras varios meses a la expectativa de lo que podría ser el fallo final de la FIFA en el caso de Sebastián Villa, quien firmó por otro club al mismo tiempo que mantenía un contrato vigente con Boca Juniors, ahora el máximo organismo del fútbol mundial dio a conocer su veredicto. ¿Habrá apelación?

Bien es sabido que en el cuadro ‘xeneize’ hubo descontento con la manera en la que Villa se fue de la institución, teniendo en cuenta que terminó firmando por otro club al mismo tiempo que mantenía un contrato vigente con los argentinos. Es por esta misma razón que el ‘azul y oro’ llevó al caso hasta los juzgados.

No obstante, de manera contundente, la FIFA le dio la razón al colombiano, exonerándolo de cualquier sanción deportiva o económica. “Boca Juniors recibió un ‘cachetazo’ en lo que concierne a la disputa judicial contra el exjugador del club Sebastián Villa, condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por un delito relacionado a la violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés”, indicó de entrada ‘TyC Sports’ en su portal web.

“Luego de declararse en libertad de acción de forma unilateral y de que el cuadro de la Ribera comenzara un proceso judicial, la FIFA se declaró incompetente y sentenció que no sancionará de ninguna forma, deportiva o económica, al colombiano”, complementó el portal argentino, que confirmó la decisión final por parte del organismo más importante en el fútbol mundial, frente al caso del ‘cafetero’.

¿Qué pasó entre Sebastián Villa?

Luego de que el futbolista colombiano fuera declarado como culpable por la justicia argentina, en el caso de violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés,Villa vivió un ‘infierno’ e Boca Juniors durante los próximos meses.

En el club ‘xeneize’ lo desafectaron por completo de la competencia oficial, a tal punto que en un determinado momento ya ni entrenaba en la sede, debido a que no sería tenido en cuenta de ninguna manera por el quipo.

De diferentes maneras, el ‘cafetero’ buscó tener un lugar dentro del cuadro argentino, teniendo en cuenta que la sanción no debía cumplirse específicamente en la cárcel y también era apelable. No obstante, en Boca Juniors ya no hubo lugar para Sebastián.

Frente a este panorama, Villa viajaba a Colombia constantemente, donde se entrenaba de manera personal. Sin embargo, el extremo de 27 años un día fue visto entrenando con un equipo en España. Esto desató la furia de los argentinos, que hicieron clara su postura de no dejarlo salir del club, sabiendo que tenía contrato vigente hasta este 2024.