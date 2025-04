Sebastián Villa y una jugada que le valió elogios en el fútbol argentino, dejó tirados a rivales

🇨🇴📊 Sebastián Villa suma 5 G+A en sus últimos CINCO PARTIDOS en el Torneo Apertura 2025:



🅰️ vs. Racing Club.

🅰️ vs. Godoy Cruz.

🅰️ vs. Banfield.

⚽️ vs. Aldosivi.

🅰️ vs. Central Cordoba. https://t.co/N9WgWUtkr1