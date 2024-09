Tabla de goleadores de la Premier League: ¿de qué va Luis Díaz?

Este domingo los focos estaban concentrados en un clásico del fútbol inglés: Manchester United vs. Liverpool. Por si no fuera suficiente la historia de estos dos equipos, Luis Díaz se encargó de ponerle sabor colombiano con un espectacular doblete que silenció la mayoría del Old Trafford, pero que puso a rugir a la pequeña zona donde estaban los aficionados 'reds'. Más allá de los tres puntos contra un rival directo, el 'guajiro' ahora dice presente y de forma resonante en la tabla de goleadores de la Premier League.

El 'Teatro de los sueños' se vistió de gala para este partidazo y el fútbol lo pusieron ambos equipos en la cancha. Díaz desde el comienzo se mostró incisivo y apenas a los seis minutos de juego fue protagonista. El 'cafetero' asistió a Trent Alexander Arnold, quien marcó el primero.Sin embargo, con la revisión del VAR, el tanto fue anulado por fuera de lugar del lateral inglés.

Pese a eso, el colombiano no bajó los brazos y siguió mostrándose en ataque. La recompensa llegó a los 34 minutos luego de un centro de Mohamed Salah que Díaz conectó de cabeza para poner a celebrar a los 'reds'.

La actuación del 'guajiro' no terminó allí y al 41' se volvió a reportar con otro gol. Salah le filtró un pase al centro del área y 'Lucho' remató de primera con pierna derecha, enviando el balón al fondo de la red.

Al final, Salah no se fue en blanco y puso el tercero del Liverpool.

Con este doblete, Díaz ya acumula tres anotaciones en cuatro partidos disputados en la presente edición de la Premier League y se mete en el escalafón de goleadores del campeonato.

La tabla la lider Erling Haaland con siete anotaciones y lo siguen Salah y Díaz, cada uno con tres tantos. Bryan Mbeumo (Brentfor) y Noni Madueke (Chelsea) también registran tres dianas.

Luis Díaz en el Manchester United vs. Liverpool. Foto vía X: @LFC.

Tabla de goleadores de la Premier League:

Erling Haaland (Manchester City) - 7

Mohamed Salah (Liverpool) - 3

Luis Díaz (Liverpool) - 3

Bryan Mbeumo (Brentford) - 3

Noni Madueke (Chelsea) - 3

Heung min son (Tottenham Hotspur)- 2

Danny Welbeck (Brighton) - 2

Yoane Wissa (Brentford) - 2

Joaeo Pedro (Brighton) - 2

Antoine Semenyo (Bournemouth) - 2