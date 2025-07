Técnico de León se molestó por pregunta sobre James Rodríguez; "explicar no me gusta"

León comenzó la Liga MX perdiendo 1-0 con el Atlético San Luis, en el estadio Nou Camp, la casa del equipo de Guanajuato. En el partido el colombiano James Rodríguez comenzó como suplente y eso generó incógnitas en México, por lo que fue una pregunta obligada para el técnico Eduardo Berizzo, para conocer las razones por las que el '10' no fue el titular.

Lo cierto es que el estratega argentino fue contundente y no se lamenta por su decisión, ya que todo lo hace desde lo que ve en los entrenamientos y sabiendo que el cucuteño no ha tenido la misma regularidad que sus compañeros, en la pretemporada.



¿Por qué James Rodríguez comenzó como suplente en León vs Atlético San Luis?

El mediocampista colombiano entró solo hasta el minuto 62 para ocupar el lugar de Carlos Cisneros, cuando el encuentro aún estaba 0-0 y con el objetivo de aportar su visión en la cancha para buscar el gol del cuadro de Guanajuato.

A Eduardo Berizzo no le gustó la pregunta sobre la ausencia de James Rodríguez como titular, en lo que fue una dura derrota en casa con el modesto Atlético San Luis, y aunque terminó dando la razón de la suplencia, al mismo tiempo dijo que no le gustaba centrarse en explicar esos temas, y más tras perder en la Liga MX.

"Fonseca y James no estaban para jugar todo el partido porque llegaron después de la preparación. Pero explicar el partido a partir de las ausencias no me gusta. Me gusta hablar de lo que pasó, no de lo que pudiese haber ocurrido", aseguró el técnico del León.

Publicidad

Con esto, se espera que al pasar los días Rodríguez Rubio se ponga a punto en lo físico y pueda empezar como titular en los siguientes compromisos de León, con el duelo frente a Chivas de Guadalajara, el próximo sábado 19 de julio, a las 8:00 p.m., nuevamente en el estadio Nou Camp, en Guanajuato.

James Rodríguez posa con la nueva camiseta del León. X de @ClubLeón

En otro tema, Eduardo Berizzo señaló que están en la búsqueda de atacantes, ya que solamente tienen un '9' y están escasos de calidad tras las salidas del venezolano Jhonder Cádiz y el colombiano Steven Mendoza, quienes se fueron a Pachuca y Athletico Paranaense, respectivamente.

Publicidad

"Centro atacantes y jugadores desequilibrantes, eso nos falta y eso vamos a buscar. La salida de Mendoza no la deseábamos, estamos solucionado su partida. Lo de Cádiz era un trueque por Alemao, luego reglamentariamente no pudo llegar aquí, no crean que dejamos ir gente sin pensar. Ficharemos y los vamos a reemplazar de la mejor manera", contó el timonel argentino.