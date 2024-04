Técnico que suena para reemplazar a Jurgen Klopp ya coquetea con Liverpool: ojo a sus declaraciones

Hace algunos meses,Jürgen Klopp manifestó que dejará el puesto de director técnico del Liverpool, una vez finalice la temporada actual.

Bajo este contexto, varios han sido los candidatos que han sonado en estas semanas en la prensa internacional. Muchos hablan de Roberto de Zerbi, quien actualmente se destaca en el Brighton, otros se decepcionaron luego de las palabras de Xabi Alonso asegurando que se quedará en el Bayer Leverkusen, pues el español era una de las grandes apuestas que el cuadro 'red' hubiera podido hacer para sustituir a Klopp, pues conoce de gran manera el club, ya que fue jugador en su momento, además de tener un estilo similar al del alemán.

Sin embargo, otro de los nombres que sonaron en la prensa fue el de Rubén Amorim, quien actualmente dirige al Sporting de Lisboa y sería del agrado de la directiva del equipo de Merseyside.

Pues bien, varios medio ahora avivan más el rumor de una posible llegada del portugués a Anfield a final de temporada, luego de unas contundentes declaraciones que dejó el estratega en rueda de prensa en donde asegura que no puede confirmar que vaya a permanecer en el Lisboa para la próxima temporada, cosa que ha 'encendido' la expectativa de los hinchas del Liverpool.

Rubén Amorim, entrenador del Sporting de Portugal Foto: AFP

“No puedo garantizar que continúe en el Sporting. Di mi palabra y no puedo volver atrás. Si no ganamos títulos no me quedaré en el Sporting. Tenemos que ganar cada vez más. Primero ganar los títulos y luego decidiremos. El futuro está planeado desde hace mucho tiempo”, fueron las palabras de Amorim.

No obstante, manteniendo la profesionalidad, asegura que, pese a que no puede garantizar el hecho de su estadía en Portugal, su cabeza se mantiene en el firme pensamiento de ganar títulos con los 'leones'.

“No puedo decir eso como lo hizo Xabi Alonso. Tenemos tiempo para discutir mi futuro, lo haremos en el momento adecuado. Ahora hay que centrase en ganar títulos y luego veremos qué pasa”, declaró el director técnico.

Pese a que las palabras generen expectativa en Liverpool, Rubén Amorim también ha llamado la atención para ser técnico de otros grandes clubes como lo es Bayern Múnich y Barcelona, por lo que su llegada a Merseyside no estaría al 100% garantizada en caso de que el portugués decidiera dejar el cargo.

¿Cómo va el Sporting de Lisboa de Rubén Amorim?

Sporting Lisboa en la Liga de Portugal Foto: AFP

Actualmente, su Sporting Lisboa se encuentra líder en solitario de la Liga de Portugal con 68 puntos. Sin embargo, muy de cerca lo sigue el Benfica, equipo que amenaza a los 'leones' con arrebatarles el título local, pues son segundos con 67 unidades.

Además, en la Copa de Portugal es finalista, luego de vencer al Benfica en las semifinales, por lo que aún tiene grandes posibilidades de lograr conseguir un título para los lisboetas esta temporada.