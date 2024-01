Werder Bremen fue claro con el caso de Rafael Santos Borré: “No queremos dejarlo ir"

Rafael Santos Borré ha sido el principal protagonista de una larga novela que lo ha tenido entre el Werder Bremen , su actual equipo, Internacional de Porto Alegre y hasta incluso, su exequipo, River Plate.

Sin embargo, en los últimos días, se ha venido apuntando que el que va ganando el pulso por los servicios es el cuadro brasileño que hasta envió un abogado a Alemania para terminar de finiquitar ciertos detalles para que, finalmente, se dé su traspaso.

Uno de estos detalles es su contrato actual con el Werder Bremen, equipo en el que está a préstamo hasta mitad de este año 2024 y el cual no está muy convencido de que el delantero se vaya del club.

De hecho, recientemente, Fran Baumman, director deportivo del club verde habló en exclusiva para el 'Diario Bild', quien destacó que no ha llegado una oferta formal para el colombiano y que, en caso de que llegue, su posición es muy clara, pues no quieren dejar ir el talento 'cafetero' que tiene actualmente entre sus tolvas.

“Nos hemos posicionado en que no queremos dejar ir a Rafa. Entonces no tenemos ningún interés en eso. Nuestra posición es muy clara”, fueron las declaraciones del alemán que no dejó espacio a duda sobre las intenciones que tiene el Werder Bremen sobre Rafa.

Finalmente, confirmó una importante noticia y es que el Werder Bremen tendrá a Rafael Santos Borré en consideración para el próximo encuentro del equipo por la Bundesliga, el cual será contra el Bochum.

“Rafa estará en nuestro equipo el domingo en Bochum. Eso también lo leímos, pero ningún responsable se acercó a nosotros. Está claro que allí están implicadas varias partes, tanto el Frankfurt como los jugadores”, fue lo dicho por el director deportivo de la institución alemana.

¿Qué pasó con River Plate?

Rafael Santos Borre, exjugador River Plate. AFP

Aunque el propio Enzo Francescoli, ídolo de River Plate, confirmó que el colombiano quería venir y que estaba intentando solucionar algunos detalles para confirmar su regreso, según el periodista César Luis Merlo, lo de Internacional de Porto Alegre ya es un hecho y en los próximos días se daría un anuncio oficial por parte de los 'colorados'.

¿Cuál es la actualidad deportiva del Werder Bremen?

El Werder Bremen ha tenido un inicio de temporada 2023-24 algo complicado. El cuadro verde de Alemania no marcha de la mejor manera en la Bundesliga e, incluso, se encuentra muy cercano a los puestos de descenso,

Los 'verdiblancos' se ubican en la casilla 13 con 16 puntos, a seis puntos del descenso.