Wilmar Roldán y sus polémicas en el partido de River Plate contra Atlético Mineiro

River Plate no logró la hazaña. Este martes 29 de octubre, empató 0-0 con Atlético Mineiro , en el estadio Más Monumental, y dijo 'adiós' a la Copa Libertadores 2024 . Recordemos que el partido de ida de esta semifinal había culminado 3-0 a favor del cuadro brasileño. Fue un partido 'picante', movido y que ameritaba un árbitro de alto nivel. Por eso, eligieron al colombiano, Wilmar Roldán.

Los comentarios, en términos generales, fueron positivos y así lo hizo saber la cuenta especializada en temas arbitrales, 'El VAR Central'. "Salvo la polémica del posible penalti para Mineiro, fue una buena actuación de Roldán. La verdad que por momentos lo hizo ver demasiado fácil, controló absolutamente todo", fue el comentario final. Pero, de cuál acción puntual hace referencia.

Al minuto 36, Deyverson se inventó una jugada individual, dejando a varios rivales en el camino y quedando mano a mano con Franco Armani. En ese momento, el arquero argentino salió a cortar el ataque y se llevó puesto al delantero, quien se retorció de dolor. No obstante, no se sancionó nada y todo continuó. Ahora, 'El VAR Central' afirma que hubo un error del juez central y el VAR.

Wilmar Roldán, árbitro colombiano Foto: AFP

"¿Era penalti? Deyverson queda mano a mano con Armani, quien en su salida le impacta en la pierna, luego de ello le saca el balón con las manos. Para mí, primero hay falta, Wilmar Roldán dio el 'siga siga' y para el VAR tampoco hubo nada", sentenció al respecto. Pero no fue la única situación complicada de analizar y tomar decisiones en 'caliente', ya que para el 'millonario' hubo una.

🧐 ¿Era penal? Deyverson queda mano a mano con Armani quien en su salida le impacta en la pierna, luego de ello le saca el balón con las manos. Para mí, primero hay falta, Roldán dio el siga siga y para el VAR tampoco hubo nada. ¿Opiniones? #Libertadorespic.twitter.com/K9VG3uoeo2 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) October 30, 2024

Al 75', Maximiliano Meza recibió la pelota adentro del área de Atlético Mineiro y cuando intentó girarse, cayó al suelo. De inmediato, reclamaron penalti, pero el árbitro, Wilmar Roldán, junto a los demás integrantes de la terna, coincidieron en que no había sido nada. Eso sí, los comentarios no se hicieron esperar y algunos seguidores de River Plate se quejaron por no haberlo sancionado.

River pidió PENAL. ¿Qué te parece?



📺 Mirá las SEMIS de la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/SsOHaBiFY0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2024