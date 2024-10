“A Wilmar Roldán lo deberían imitar los árbitros colombianos, tienen un buen ejemplo ahí”

Santa Fe no pasó del empate 0-0 contra Águilas Doradas, este domingo 6 de octubre en El Campín, y más allá de la ausencia de goles, el técnico de los ‘cardenales’, Pablo Peirano, no ocultó su malestar con la forma en la que el árbitro Edilson Ariza le dio manejo al compromiso.

“La mitad de la cancha lo habíamos hablado antes, un equipo que los tres volantes eran de este estilo, de jugar fuerte, que está bien, pero fue friccionado y el árbitro también en faltas que habían para cobrar ayudó para que eso fuera cortado, eso también lo hizo muy cortado el juego, cada equipo intenta hacer lo mejor y se respeta muchísimo”, dijo para comenzar el estratega uruguayo.

Pero después, Pablo Peirano puso como referencia a Wilmar Roldán, para que los demás jueces empiecen a dejar fluir más el juego y evitar que se detenga tanto por faltas.

“Tienen que imitar a Roldán, tienen un buen ejemplo ahí y saben que con él, el jugador que cae al piso, pierde, nosotros tenemos prohibido tirarnos al piso a menos de una falta, no tenemos ese hábito porque después cuando uno sale de acá esto no te lo cobran. Me saca una amarilla y hay una desconcentración importante en el aspecto del juego”, agregó el DT de Santa Fe.

Acá más declaraciones de Pablo Peirano, técnico de Santa Fe:

*Santa Fe propuso y buscó el gol

“El plan salió, las situaciones las generamos. En el primer tiempo pisamos el área rival, el segundo tiempo fue parecido, pero encontramos a un equipo mas cerrado, intentamos con las variantes”.

*Los cambios que hubo en la titular

“La idea era con la cercanía de un partido a otro, de la seguidilla, había poco margen de recuperación y Santa Fe no son once, son un grupo y hoy iniciaron unos muchachos y que lo hicieron de buena manera. Como entrenador no solo me quedo con el resultado, el funcionamiento me dejó contento por la forma en la que interpretaron”.

Santa Fe vs. Águilas Doradas. COLPRENSA.

*Los recientes resultados

“Los puntos son fríos, la parte de los números son reales y estamos descontentos con los números que tenemos con lo que hemos hecho en el campo”.

*El reporte de los lesionados

“Vladimir Hernández sigue en recuperación y Agüero también. Omar Albornoz está mejor de lo que le pasó hace poco y Marcelo Ortiz está en una etapa ya para entrar en campo en cualquier momento”.