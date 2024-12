Yaser Asprilla recibió un lujoso detalle de Kylian Mbappé: pocos lo tienen

Yaser Asprilla fue titular en la derrota del Girona 3 a 0 frente al Real Madrid, en la fecha 16 de la Liga de España. El mediocampista colombiano tuvo chispazos de su calidad, pero no pudo hacer mayor cosa ante la superioridad del conjunto merengue, que tuvo entre sus grandes figuras a Kylian Mbappé.

Una vez finalizó el encuentro y mientras los jugadores de ambos equipos se iban marchando a los vestuarios, se pudo observar el momento en el que Asprilla y Mbappé intercambiaron camisetas, un acto que es común en el fútbol, pero que llamó la atención por el gran premio que se llevó el futbolista ha nacido en Bajo Baudó.

El Real Madrid goleó este sábado al Girona por 0-3 con goles de Jude Bellingham, que se retiró lesionado, Arda Güler y Kylian Mbappé y aprovechó el empate del Barcelona en casa del Real Betis para situarse a dos puntos del liderato con un partido pendiente.

El equipo de Míchel Sánchez fue superior en posesión y en ocasiones en la primera parte, pero Bellingham estrenó el marcador en el minuto 36 y ya en la segunda mitad Arda Güler y Mbappé aprovecharon dos balones al hueco para sentenciar el encuentro, en los minutos 58 y 62.

Míchel ha argumentado que el Girona ha estado "bien" en la primera media hora, pero ha hecho "muchas cosas mal" en el 0-1, obra de Bellingham en el minuto 36, y el 0-2, de Arda Güler en el 55', ha sido "un golpe muy grande y a partir de ahí el equipo no ha estado bien".

Solo ha hecho tres cambios porque con el 3-0 el partido estaba "acabado" y jugadores como Yáser Asprilla o Iván Martín "necesitan más ritmo de competición".

Yaser Asprilla en acción contra el Real Madrid. Foto: X de Girona.

El técnico rojiblanco no ha querido hablar de "falta de actitud", pero sí de "poca concentración en defensa" y ha lamentado que el equipo ha sido "blando" y que en los tres goles "ha faltado muchísima contundencia" y han sido "situaciones muy defendibles". Son situaciones que "no se pueden dar" si se quiere "luchar" contra equipos así y que no le gustan nada.

También ha admitido que si el equipo no es "un equipazo en ataque" porque le falta "finalizar más" y "gol" debe estar "mejor en defensa".