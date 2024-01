Yerson Mosquera: "Necesito tener una continuidad para lo que se viene con la Selección Colombia"

Yerson Mosquera fue anunciado en el martes anterior como nuevo jugador del Villarreal, de España. El futbolista, de 22 años, se unió así a todos compatriotas suyos que han vestido la camiseta del 'submarino amarillo'. Este miércoles en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el oriundo de Apartadó sobre su fichaje por el club español.

El antioqueño habló con la mesa de periodistas, encabezada por Javier Hernández Bonnet, de cómo se dio su incorporación a su nuevo equipo y de su paso por la MLS. Mosquera contó que realizó la pretemporada con el Wolverhampton.

"Tuve la oportunidad de terminar en Cincinatti, viajé a Inglaterra, hice pretemporada allá. Ahora, tuve la oportunidad de estar acá y estoy bastante contento", afirmó el futbolista de nuestro país.

Mosquera, quien inició su carrera deportiva en Atlético Nacional, sostuvo que hubo la posibilidad de quedarse en el Wolverhampton, pero su finalidad es tener continuidad y por ello decidió irse al Villarreal.

"Siempre estuve con la posibilidad abierta de quedarme en el club, pero es complicado porque ellos están bien. En mi posición están otros que vienen con ritmo, necesito tener una continuidad para lo que se viene con la Selección, lo cual en Inglaterra no iba a tener la participación suficiente", agregó Yerson Mosquera, quien agregó que ya tuvo la oportunidad de entrenar por primera vez con el 'submarino amarillo' y que las sensaciones fueron las mejores. Confiando siempre en tener la oportunidad de estrenarse lo más pronto posible.

Yerson Mosquera, nuevo jugador del Villarreal. @VillarrealCF

Otras declaraciones de Yerson Mosquera:

*Habló con Néstor Lorenzo de la posibilidad de su fichaje por Villarreal...

"Él (Néstor Lorenzo) es muy abierto, él siempre te dice que 'juegues, que seas importante para tu equipo', que los resultados se irán dando, al final le dije porque va a querer lo mejor para ti. Al final, no depende de lo que se haya hablado, sino que seas importante en el equipo en el que estás, qué tanto le aportas al equipo en el qué estás. Ya queda después quien haya rendido mejor".

*Para llegar al Villarreal conversó con otros futbolistas colombianos...

"Con la 'Máquina' (Santos Borré) tengo una buena relación. Hablé con Jeison Murillo, con Mojica (Johan), me dieron buenas perspectivas del equipo, del entrenador, pero hay que esperar de lo que se vaya dando día a día".

*Sueña con estar en el partido contra el Barcelona

"Todo el mundo quisiera jugar contra el Barcelona, me estoy preparando de la mejor manera posible. Estoy contento, ha medida que van pasando los días me daré cuenta si me tendrán en cuenta y si no estoy de inicialista, estaré apoyando a mi equipo en donde esté".

*Cristian Zapata jugó y brilló en el Villarreal en su posición...

"Tengo muchos referentes en mi posición y más en en Europa, es una competencia sana que hay; todos los futbolistas queremos ser los mejores de nuestro país. No tuve la oportunidad de compartir con Cristian (Zapata), pero quisiera tener una carrera igual de exitosa o más".