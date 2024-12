Íñigo Pérez y su incógnita respuesta sobre James Rodríguez y su ausencia contra Real Madrid

El mediapunta colombiano James Rodríguez , que hasta el último entrenamiento estaba en condiciones de jugar al no sufrir percance físico alguno, no está entre los 23 convocados de Iñigo Pérez para el partido de este sábado frente al Real Madrid.

La ausencia de James es la principal novedad en la convocatoria del Rayo Vallecano, que siempre ofrece el listado de los jugadores que se vestirán de corto una hora antes del inicio de los partidos al no dar Iñigo Pérez la lista de forma pública con tiempo de antelación.

La víspera del partido, el técnico no aludió a percance físico alguno del futbolista colombiano, que completó toda la semana de entrenamientos con normalidad.

¿Qué dijo Íñigo Pérez, técnico de Rayo Vallecano, sobre la ausencia de James Rodríguez contra Real Madrid?

En declaraciones para 'Movistar +', el entrenador no confirmó que el colombiano tuviera alguna lesión y de paso dejó una particular respuesta.

“Es un tema que ahora mismo no estoy capacitado para responder en estos momentos. Me sabe fatal no poderos dar explicaciones. Ahora mismo no puedo hablar de ello", declaró Íñigo Pérez al ser cuestionado sobre la ausencia de James Rodríguez.

Para el partido de este sábado frente al Real Madrid, Iñigo Pérez apostó por el regreso a la titularidad en el centro del campo de Unai López, en detrimento de Oscar Valentín, por Adrián Embarba para uno de los extremos con Isi Palazón de enganche y por Randy Nteka como máxima referencia ofensiva.

James Rodríguez, mediocampista colombiano de Rayo Vallecano en el banco de suplentes Getty Images

El Rayo salió contra el Real Madrid con la siguiente nómina titular: Batalla; Ratiu, Mumin, Lejeune, Chavarría; Pathé Ciss, Unai López; Embarba, Isi, De Frutos; y Nteka.

James Rodríguez y versiones encontradas tras no estar convocado en Rayo Vallecano vs Real Madrid

Aunque Íñigo Pérez no habló de alguna molestia o lesión del colombiano, algunos medios españoles detallaron que un golpe de última hora sería lo que habría dejado afuera al '10' de este especial partido que estaba anhelando, al encontrarse con el club que lo llevó al éxito y la fama del fútbol mundial.

"James sufrió ayer un golpe en el entrenamiento y está pendiente de pruebas Es baja por lesión ante el Real Madrid NO por decisión técnica" , mencionó Pablo Villa, de 'Radio Marca'.

James Rodríguez, jugador del Rayo Vallecano. Soccrates Images/Getty Images

Lo único cierto es que el presente de James Rodríguez en el Rayo Vallecano sigue teniendo capítulos negativos, no solo por sus pocos minutos, el poco respaldo del técnico o las lesiones, sino esas ausencias sorpresivas en el equipo.

De hecho, hace algunas horas el propio jugador colombiano dio una extensa entrevista en España, en la que se mostró respetuoso con las decisiones del entrenador Íñigo Pérez, pero resaltó que entrena con normalidad, a tope, y que simplemente hay estrategas que tienen otra idea de juego distinta a la que él tiene.