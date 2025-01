Manchester City y PSG: así podrían quedar eliminados hoy en Champions League

La Champions League cierra su primera fase el miércoles 29 de enero con 18 partidos a las 3 de la tarde, hora colombiana, contiendas tras las cuales quedarán definidos los 24 clubes que seguirán en competencia y los 12 que se despedirán del certamen.

Al no haber grupos, todo se resume en una tabla general de la que salen 8 clasificados directos a octavos de final y otros 16 que irán a un repechaje previo a octavos, esto luego de que cada escuadra haya enfrentado a ocho rivales diferentes.

Y aunque son más las casillas que hay para avanzar, hay dos participantes de peso en la cuerda floja, que llegan con la obligación de ganar en la jornada de cierre para no ser apeados: Manchester City, de Inglaterra, y París Saint-Germain, de Francia.

Manchester City: ¿cómo avanza y cómo queda eliminado de Champions?

Con 8 puntos, los ‘ciudadanos’ ocupan el puesto 25 (escaño en el que están quedando eliminados) y enfrentan como locales al Brujas, de Bélgica, que marcha en la casilla 20 con 11 unidades.

Si los británicos ganan, se meterán a zona de repechaje, pero si pierden o empatan, quedarán afuera. Sin embargo, juega en su contra que llevan 4 fechas seguidas sin triunfos en la competición.

PSG: ¿cómo avanza y cómo queda eliminado de Champions?

El conjunto galo está en el escaño 22 con 10 puntos y visita al Stuttgart, de Alemania, que está en el puesto 24 con las mismas unidades.

Si gana, asegurará su presencia en la repesca previa a los octavos de final. Pero si pierde o empata, quedará dependiendo de otros resultados.

Tabla de posiciones de la Champions League

Clasificación a falta de la última fecha:

1. Liverpool (ING): 21 puntos

2. Barcelona (ESP): 18

3. Arsenal (ING): 16

4. Inter de Milán (ITA): 16

5. Atl. Madrid (ESP): 16

6. Milan (ITA): 15

7. Atalanta (ITA): 14

8. B. Leverkusen (ALE): 13

9. Aston Villa (ING): 13

10. Mónaco: 13

11. Feyenoord (NED): 13

12. Lille (FRA): 13

13. Brest (FRA): 13

14. B. Dortmund (ALE): 12

15. Bayern Mùnich (ALE): 12

16. Real Madrid (ESP): 12

17. Juventus (ITA): 12

18. Celtic (ESC): 12

19. PSV (NED): 11

20. Brujas (BEL): 11

21. Benfica (POR): 10

22. PSG (FRA): 10

23. Sporting (POR): 10

24. Sttutgart (ALE): 10

25. Manchester City (ING): 8

26. Dinamo Zagreb (CRO): 8

27. Shakhtar Donetsk (UCR): 7

28. Bolonia (ITA): 5

29. Sparta Praga (R.CHE): 4

30. Leipzig (ALE): 3

31. Girona (ESP): 3

32. Estrella Roja (SRB): 3

33. Sturm Graz (AUT): 3

34. Salzaburgo (AUT): 3

35. Slovan Bratislava (SLVN): 0

36. Young Boys (SUI): 0



Partidos de hoy, 28 de enero, en Champions League

Última fecha (3:00 p. m., hora de Colombia):

⦁ PSV (NED) vs, Liverpool (ING)

⦁ Aston Villa (ING) vs. Celtic (ESC)

⦁ Barcelona (ESP) vs. Atalanta ITA)

⦁ Stuttgart (ALE) vs. PSG (FRA)

⦁ Bayern Múnich (ALE) vs. Slovan Bratislava (ESLVQ)

⦁ B. Leverkusen (ALE) vs. Sparta Praga (R.CHE)

⦁ B. Dortmund (ALE) vs. Shakhtar (UCR)

⦁ Brest (FRA) vs. Real Madrid (ESP)

⦁ Dinamo Zagreb (CRO) vs. Milan (ITA)

⦁ Girona (ESP) vs. Arsenal (ING)

⦁ Inter de Milán (ITA) vs. Mónaco

⦁ Juventus (ITA) vs. Benfica (POR)

⦁ Lille (FRA) vs. Feyenoord (NED)

⦁ Manchester City (ING) vs. Brujas (BEL)

⦁ Salzburgo (AUT) vs. Atl. Madrid (ESP)

⦁ Sporting (POR) vs. Bolonia (ITA)

⦁ Sturm Graz (AUT) vs. Leipzig (ALE)

⦁ Young Boys (SUI) vs. Estrella Roja (SRB)