Así se define la Champions League en la última fecha: 24 equipos avanzan; tabla y partidos

La actual Champions League está estrenando formato, pues la fase de grupos se eliminó por un sistema en el que los 36 equipos en competencia juegan 8 partidos ante diferentes rivales y se arma una tabla general de posiciones.

Es así como los 8 primeros avanzan a los octavos de final de manera directa, mientras que los ubicados de las casillas 9 a la 24 irán a un sorteo en el que armarán 8 llaves para determinar los otros 8 clasificados a octavos.

El sorteo en cuestión tendrá a las escuadras instaladas entre los puestos 9 y 16 como cabezas de serie y con el beneficio de afrontar el partido de vuelta en casa.

Entre tanto, los elencos ubicados entre los escaños 25 a 36 en la tabla general quedarán eliminados.

De octavos de final en adelante el sistema será con emparejamientos de 2 equipos en duelos de ida y vuelta, como se venía haciendo antes.

Tabla de posiciones de la Champions League

Así está la clasificación a falta de la última fecha, con Liverpool y Barcelona como únicos con su presencia asegurada en octavos de final y con grandes escuadras, como Real Madrid, PSG y Manchester City en peligro de eliminación.

Posiciones

1. Liverpool (ING): 21 puntos

2. Barcelona (ESP): 18

3. Arsenal (ING): 16

4. Inter de Milán (ITA): 16

5. Atl. Madrid (ESP): 16

6. Milan (ITA): 15

7. Atalanta (ITA): 14

8. B. Leverkusen (ALE): 13

9. Aston Villa (ING): 13

10. Mónaco: 13

11. Feyenoord (NED): 13

12. Lille (FRA): 13

13. Brest (FRA): 13

14. B. Dortmund (ALE): 12

15. Bayern Mùnich (ALE): 12

16. Real Madrid (ESP): 12

17. Juventus (ITA): 12

18. Celtic (ESC): 12

19. PSV (NED): 11

20. Brujas (BEL): 11

21. Benfica (POR): 10

22. PSG (FRA): 10

23. Sporting (POR): 10

24. Sttutgart (ALE): 10

25. Manchester City (ING): 8

26. Dinamo Zagreb (CRO): 8

27. Shakhtar Donetsk (UCR): 7

28. Bolonia (ITA): 5

29. Sparta Praga (R.CHE): 4

30. Leipzig (ALE): 3

31. Girona (ESP): 3

32. Estrella Roja (SRB): 3

33. Sturm Graz (AUT): 3

34. Salzaburgo (AUT): 3

35. Slovan Bratislava (SLVN): 0

36. Young Boys (SUI): 0

Los 8 primeros van a octavos de final, del 9 al 24 irán a una eliminatoria adicional y del 25 al 36 quedarán eliminados.

Así será la última fecha de la Champions League

Miércoles 28 de enero, 3:00 p. m. (hora de Colombia)

⦁ PSV (NED) vs, Liverpool (ING)

⦁ Aston Villa (ING) vs. Celtic (ESC)

⦁ Barcelona (ESP) vs. Atalanta ITA)

⦁ Stuttgart (ALE) vs. PSG (FRA)

⦁ Bayern Múnich (ALE) vs. Slovan Bratislava (ESLVQ)

⦁ Bayer Leverkusen (ALE) vs. Sparta Praga (R.CHE)

⦁ Borussia Dortmund (ALE) vs. Shakhtar Donetsk (UCR)

⦁ Brest (FRA) vs. Real Madrid (ESP)

⦁ Dinamo Zagreb (CRO) vs. Milan (ITA)

⦁ Girona (ESP) vs. Arsenal (ING)

⦁ Inter de Milán (ITA) vs. Mónaco

⦁ Juventus (ITA) vs. Benfica (POR)

⦁ Lille (FRA) vs. Feyenoord (NED)

⦁ Manchester City (ING) vs. Brujas (BEL)

⦁ Salzburgo (AUT) vs. Atlético de Madrid (ESP)

⦁ Sporting (POR) vs. Bolonia (ITA)

⦁ Sturm Graz (AUT) vs. Leipzig (ALE)

⦁ Young Boys (SUI) vs. Estrella Roja (SRB)