Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, tras Bolivia 2-0 Chile

Este martes 10 de junio, la Selección de Bolivia recibió a Chile en el estadio Municipal de El Alto, por el duelo correspondiente a la antepenúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, que están de 'infarto', por la tremenda disputa en esos últimos cupos de cara a la Copa del Mundo 2026.

Y es que, obligado a ganar para sumar de a tres y seguir en la pelea por decir presente en el certamen orbital del próximo año; desde el primer minutos la verde salió al terreno de juego empecinada en hacer respetar su casa. ¡Y así fue!

A los cinco minutos, Miguel Tercero abrió el marcador a su favor, para sellar el 0-1 parcial de Bolivia. No obstante, con la expulsión de Lucas Chávez a los 19 del encuentro, la verde tuvo que sufrir un poco contra los australes.

Aguantando un poco el juego, Bolivia supo resguardar el marcador durante el complemento; tanto, que a los 90+1' Enzo Monteiro aprovechó un rebote para liquidar la historia y ganar el duelo 2-0 frente a los chilenos.

En el transcurso del día la jornada se seguirá disputando, con el Argentina vs. Colombia como uno de los duelos más destacados y atractivos de toda la fecha 16.

Resultados de la jornada 16:

Bolivia 2-0 Chile

Uruguay vs. Venezuela (6:00 p.m.)

Argentina vs. Colombia (7:00 p.m.)

Brasil vs. Paraguay (7:45 p.m.)

Perú vs. Ecuador (8:30 p.m.)

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: