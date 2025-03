Courtois: "En la Premier sí ponen a los grandes juntos cuando juegan Champions y no pasa nada"

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid , catalogó el horario del partido contra el Villarreal, con menos de 72 horas de descanso respecto al partido de Champions contra el Atlético de Madrid del miércoles, como "una falta de respeto" por parte de la Liga.

"Nosotros jugamos cuando tenemos que jugar y no queremos buscar excusas. Hoy (sábado) estoy feliz de que puedo decirte que hemos ganado y no perdido o empatado por falta de descanso", comenzó en sus declaraciones en 'Realmadrid TV'.

¿Qué otras declaraciones dejó Thibaut Courtois, tras el duelo contra Villarreal?

"No es normal jugar hoy (sábado) a las 18:30 tras el desgaste del miércoles. Entiendo que a LaLiga no le gusta poner a los tres grandes a jugar el mismo día, pero es lo que toca. En la Premier sí ponen a los grandes juntos cuando juegan la Champions y no pasa nada. Lo de hoy ha sido una falta de respeto a nosotros. Se podría haber puesto nuestro partido el domingo a las 18:30 antes del Atlético-Barça y no hubiera habido ningún problema. Pero a veces juegan otros intereses y no es fácil”, completó el golero belga al servicio del Real Madrid.

Thibaut Courtois, arquero belga del Real Madrid - Foto: FRED TANNEAU/AFP

Un Courtois que destacó el “compromiso importante” de su equipo para ganar sobre el Villarreal (2-1), con dos goles de Kylian Mbappé al que ensalzó.

“Es un grande. Es increíble. Está ahí cuando lo necesitamos. Los dos partidos contra Atlético fueron más difíciles para él porque no tenía mucho espacios, pero cuando le hemos necesitado hoy ha estado para nosotros”, destacó.

Así se presentó el partido entre Villarreal y Real Madrid

El Real Madrid se impuso este sábado por 2-1 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en la 28ª jornada de la Liga española, tras una remontada exprés con un doblete del francés Kylian Mbappé, por lo que el equipo blanco dormirá líder provisional.

El equipo de Carlo Ancelotti cumplió por lo tanto su parte y tiene ahora tres puntos más que el Barcelona y cuatro sobre el Atlético de Madrid. Esos dos equipos se enfrentan entre sí el domingo en el Metropolitano.

Tras un saque de esquina, el argentino Juan Foyth (7) consiguió mandar el esférico al fondo de la red para adelantar al Submarino Amarillo.

Pero, poco después, Mbappé se inventó la remontada. En una contra de los blancos, Mbappé (17) aprovechó un rechace del portero Diego Conde para poner el empate. El francés anotó el segundo con un certero remate en el 23.

Aún con la resaca de la clasificación en la Liga de Campeones en el Metropolitano el miércoles, el Real Madrid comenzó sin el brasileño Vinicius. Carlo Ancelotti decidió darle un respiro después de que su equipo tuviera que disputar hasta la tanda de penales ante el Atlético.