Cristiano Ronaldo, a lo 'Panenka': vea su golazo HOY en Portugal vs. Polonia

Cristiano Ronaldo no podía quedarse atrás en el partido de la Liga de Naciones entrePortugal vs. Polonia por la Liga de Naciones. El crack y capitán de la selección lusitana marcó un verdadero golazo, al estilo Panenka y que se ganó los aplausos de todos los asistentes en el Estadio do Dragao.

Todo sucedió en el minuto 72, el número '7' de las 'quinas' se paró frente al balón y mostró su frialdad a la hora de ejecutar el cobro desde el punto blanco del penalti. Cristiano definió con pierna diestra, al centro, imposible para el golero de Polonia, Marcin Bulka. El 2-0 se subió en el marcador y el de Funchal, Madeira, demostró que su clase está intacta.