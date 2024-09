Cristiano Ronaldo y el impresionante récord que quiere romper, antes de retirarse

Uno de los futbolistas más importantes y trascedentes de la historia del fútbol es Cristiano Ronaldo , quien ha tenido una carrera más que destacable a lo largo de lo que ha sido su trayectoria en el deporte.

El portugués ha dejado huella en todos los equipos por los que ha pasado y se ubica como uno de los goleadores más completos a nivel histórico, siendo el máximo anotador de la Champions League, uno de los torneos más importantes del mundo , si es que hablamos de clubes.

Sin embargo, a pesar de ser uno de los máximos goleadores del balompié internacional, 'CR7' quiere más y en una charla hecha para su canal de YouTube, dejó saber que le gustaría romper una especial marca, antes de retirarse: llegar a 1.000 goles.

“Pronto anotaré mi gol 900, pero quiero llegar a los 1000. Con una gran diferencia, todos los goles que marqué están filmados, ¡tengo pruebas! Los respeto a todos, pero tengo pruebas”, aseguró también 'tirándole' alguna puyita a jugadores de antaño como lo puede ser Pelé.

Publicidad

Otros jugadores como Gerd Müller, Romario o Josef Bican, quien encabeza la lista con 1.468 goles, 805 oficiales, estuvieron también en la órbita de esta importante cifra, sin embargo, Cristiano es el que está más cerca de lograrlo, actualmente con 903 tantos, en 1.240 encuentros.

¿Por qué Cristiano Ronaldo quiere llegar a los 1.000 goles como futbolista profesional?

Cristiano Ronaldo festeja su gol 900 en su carrera deportiva. Carlos Rodrigues - UEFA/UEFA via Getty Images

Publicidad

Si bien se sabe que Cristiano Ronaldo es un 'animal' competitivo, el hecho de que quiera romper el récord de llegar a 1.000 goles, prácticamente, fue un reto que le propuso el presidente del equipo portugués, Porto.

Hace unos cuantos meses, 'CR7' aseguró que habló con André Villas-Boas, quien le desafió a llegar a los cuatro dígitos en sus cifras goleadoras. No obstante, siendo un poco realista, el propio Cristiano aseguró que tiene que ver como se va sintiendo en el camino a llegar a esta cifra y si es que su retiro no llega antes de que logre llegar a estos números.

“La conversación que tuve con el presidente del Porto fue que me retó a alcanzar mil goles. Creo que será bastante difícil, pero, como dije, es ver cómo estoy mentalmente, mi motivación, físicamente, obviamente, si las piernas y el físico me tratan tan bien como lo hago. A ver, son pequeños pasos los que me motivan”, aseguró.

A ello, agregó que: "Hay muchas piedras que hay que romper. Pero todo es posible”, por lo que, es probable que en su pensamiento esté muy viable llegar a los 1.000 goles.