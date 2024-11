Cristiano Ronaldo y el partido en el que lo humillaron, ahí cambió su carrera

Cristiano Ronaldo es una estrella del fútbol mundial, pero no todo fue color de rosa para el actual capitán de la Selección de Portugal. Cuando apenas comenzaba su trasegar en la Premier League con el Manchester United, el popular 'CR7' la pasó muy mal porque lo humillaron en un partido; no obstante, este mismo duelo posteriormente le dio un giro notable a su carrera.

Todo sucedió en un encuentro por Champions League contra el Milan en el 2005, en San Siro, donde el lusitano se vio completamente marcado por las figuras del elenco italiano, entre ellos Gennaro Gattuso y Paolo Maldini. Estos dos le quitaban constantemente la pelota a un joven Cristiano y eso frustraba a sus compañeros que terminaban un poco molestos.

El Manchester United quedó eliminado en los octavos de final, perdiendo en ambos partidos por 1-0. Lo cierto es que tras este compromiso fatídico, el 'crack' portugués tuvo un cambio notable y que llevó a ser lo que es hoy en día, uno de los mejores goleadores del mundo, esto según compartió su excompañero en los 'diablos rojos' Paul Scholes.

"Siempre recuerdo un partido con AC Milan que me frustró muchísimo. Estábamos jugando como visitantes, pero Gattuso no dejaba de correr hacia él (Cristiano Ronaldo) y quitarle el balón, y eso me estaba volviendo loco. De todos modos, estaba jugando contra Maldini, pero Gattuso seguía acercándose, quitándole el balón", dijo de entrada 'El Colorado' en charla con el podcast 'Football's Greatest Eras'.

Pero ahí no pararon sus confesiones ya que sostuvo que: "Estábamos yendo directo por él. 'Mira, tienes que pasar el balón, pasar el balón antes de que él llegue a ti. Es bastante obvio lo que está pasando. Y creo que fue después de ese partido que se dio cuenta y pensó: 'Bien, ese es el partido, ese es el escenario más importante y yo no estaba del todo a la altura'".

Po último, Paul Scholes complementó que "ahora bien, no sé si él piensa eso o qué, pero no era lo suficientemente inteligente como para jugar. "Pero creo que a partir de ese momento, Cristiano simplemente se destacó. Se hizo más grande, más rápido, más fuerte y aprendió más".

Así las cosas, el exjugador del Real Madrid, según palabras de Scholes, tuvo un ascenso impresionante en su juego lo que lo llevó después a forjar su carrea y ganar múltiples distinciones a nivel colectivo e individual.